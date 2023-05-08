Курганские полицейские ищут поджигателей леса

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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган
В Курганской области ищут поджигателей леса Фото:
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В Курганской области сотрудники полиции ищут поджигателей леса. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по региону.

«В соцсетях появляются видео поджигателей — предполагаемых. На них неустановленные лица целенаправленно разводят костры на территории якобы Курганской области. Полиция проводит проверки по фактам возможных поджогов леса», — сообщили в пресс-службе. В УМВД региона также отметили, что информацию о злоумышленниках можно передать лично в отделах полиции, по телефонам дежурных частей и через обращение на сайте ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области бушуют масштабные пожары. С 7 мая в регионе введен режим ЧС. Огонь уничтожил и повредил свыше 300 жилых домов и 3 900 строений. К ликвидации пожаров привлечены авиация и спасатели из других регионов.

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В Курганской области сотрудники полиции ищут поджигателей леса. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по региону. «В соцсетях появляются видео поджигателей — предполагаемых. На них неустановленные лица целенаправленно разводят костры на территории якобы Курганской области. Полиция проводит проверки по фактам возможных поджогов леса», — сообщили в пресс-службе. В УМВД региона также отметили, что информацию о злоумышленниках можно передать лично в отделах полиции, по телефонам дежурных частей и через обращение на сайте ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области бушуют масштабные пожары. С 7 мая в регионе введен режим ЧС. Огонь уничтожил и повредил свыше 300 жилых домов и 3 900 строений. К ликвидации пожаров привлечены авиация и спасатели из других регионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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