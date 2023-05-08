Курганские полицейские ищут поджигателей леса

08 мая 2023 в 22:39 Размер текста - 17 +

В Курганской области ищут поджигателей леса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В Курганской области сотрудники полиции ищут поджигателей леса. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по региону. «В соцсетях появляются видео поджигателей — предполагаемых. На них неустановленные лица целенаправленно разводят костры на территории якобы Курганской области. Полиция проводит проверки по фактам возможных поджогов леса», — сообщили в пресс-службе. В УМВД региона также отметили, что информацию о злоумышленниках можно передать лично в отделах полиции, по телефонам дежурных частей и через обращение на сайте ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области бушуют масштабные пожары. С 7 мая в регионе введен режим ЧС. Огонь уничтожил и повредил свыше 300 жилых домов и 3 900 строений. К ликвидации пожаров привлечены авиация и спасатели из других регионов.

В Курганской области сотрудники полиции ищут поджигателей леса. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по региону. «В соцсетях появляются видео поджигателей — предполагаемых. На них неустановленные лица целенаправленно разводят костры на территории якобы Курганской области. Полиция проводит проверки по фактам возможных поджогов леса», — сообщили в пресс-службе. В УМВД региона также отметили, что информацию о злоумышленниках можно передать лично в отделах полиции, по телефонам дежурных частей и через обращение на сайте ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области бушуют масштабные пожары. С 7 мая в регионе введен режим ЧС. Огонь уничтожил и повредил свыше 300 жилых домов и 3 900 строений. К ликвидации пожаров привлечены авиация и спасатели из других регионов.