Глава МЧС России прокомментировал ситуацию с курганскими пожарами

С природными пожарами в Курганской области удастся справиться. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков.
«Думаю, что мы справимся с этим сегодня. В Курганской области есть добровольцы, работает наземная группировка, авиация. Все работают, все бьются», — заявил Куренков в эфире телеканала «Россия-1».
Ранее, 8 мая, глава МЧС России Александр Куренков прилетал в Курган, чтобы оценить обстановку и скоординировать работу по тушению пожаров. Министр вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым облетел территории, в которых бушевали пожары. Куренков похвалил власти и пожарных за их работу во время масштабных пожаров. Также он пообещал вернуться в Курган 18—19 мая, чтобы встретиться с погорельцами и вынести на федеральный уровень спорные моменты.
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