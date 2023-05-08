Глава МЧС России прокомментировал ситуацию с курганскими пожарами

Глава МЧС России Куренков: с пожарами в Курганской области удастся справиться

09 мая 2023 в 14:28 Размер текста - 17 +

По словам Александра Куренкова, с пожарами в Курганской области удастся справиться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 С природными пожарами в Курганской области удастся справиться. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков. «Думаю, что мы справимся с этим сегодня. В Курганской области есть добровольцы, работает наземная группировка, авиация. Все работают, все бьются», — заявил Куренков в эфире телеканала «Россия-1». Ранее, 8 мая, глава МЧС России Александр Куренков прилетал в Курган, чтобы оценить обстановку и скоординировать работу по тушению пожаров. Министр вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым облетел территории, в которых бушевали пожары. Куренков похвалил власти и пожарных за их работу во время масштабных пожаров. Также он пообещал вернуться в Курган 18—19 мая, чтобы встретиться с погорельцами и вынести на федеральный уровень спорные моменты.

С природными пожарами в Курганской области удастся справиться. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков. «Думаю, что мы справимся с этим сегодня. В Курганской области есть добровольцы, работает наземная группировка, авиация. Все работают, все бьются», — заявил Куренков в эфире телеканала «Россия-1». Ранее, 8 мая, глава МЧС России Александр Куренков прилетал в Курган, чтобы оценить обстановку и скоординировать работу по тушению пожаров. Министр вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым облетел территории, в которых бушевали пожары. Куренков похвалил власти и пожарных за их работу во время масштабных пожаров. Также он пообещал вернуться в Курган 18—19 мая, чтобы встретиться с погорельцами и вынести на федеральный уровень спорные моменты.