08 мая 2023

Глава МЧС России прокомментировал ситуацию с курганскими пожарами

Глава МЧС России Куренков: с пожарами в Курганской области удастся справиться
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Министр МЧС Александр Куренков наградил сотрудников курганского ГУ МЧС. Курган , куренков александр
По словам Александра Куренкова, с пожарами в Курганской области удастся справиться Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

С природными пожарами в Курганской области удастся справиться. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков.

«Думаю, что мы справимся с этим сегодня. В Курганской области есть добровольцы, работает наземная группировка, авиация. Все работают, все бьются», — заявил Куренков в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее, 8 мая, глава МЧС России Александр Куренков прилетал в Курган, чтобы оценить обстановку и скоординировать работу по тушению пожаров. Министр вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым облетел территории, в которых бушевали пожары. Куренков похвалил власти и пожарных за их работу во время масштабных пожаров. Также он пообещал вернуться в Курган 18—19 мая, чтобы встретиться с погорельцами и вынести на федеральный уровень спорные моменты.

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С природными пожарами в Курганской области удастся справиться. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков. «Думаю, что мы справимся с этим сегодня. В Курганской области есть добровольцы, работает наземная группировка, авиация. Все работают, все бьются», — заявил Куренков в эфире телеканала «Россия-1». Ранее, 8 мая, глава МЧС России Александр Куренков прилетал в Курган, чтобы оценить обстановку и скоординировать работу по тушению пожаров. Министр вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым облетел территории, в которых бушевали пожары. Куренков похвалил власти и пожарных за их работу во время масштабных пожаров. Также он пообещал вернуться в Курган 18—19 мая, чтобы встретиться с погорельцами и вынести на федеральный уровень спорные моменты.
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