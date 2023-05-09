В Тюмени на фоне лесных пожаров усугубилась ситуация со стройматериалами

В Тюмени на фоне лесных пожаров усугубился дефицит ориентированно-стружечных плит (ОСБ). Об этом URA.RU сообщили в магазине стройматериалов «Домстрой».
«У нас ожидается дефицит ОСБ, точнее этот дефицит идет уже сейчас. Пока по пиломатериалам нет дефицита. <…> Дефицит ОСБ начался еще за три недели до пожаров. Но пожары только усугубят ситуацию», — рассказали URA.RU в магазине «Домстрой». Там также добавили, что за время пожаров вырос спрос на опрыскиватели и шланги.
Ранее URA.RU писало, что из-за ландшафтных и лесных пожаров в Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Во время праздничных выходных в регионе зафиксировали 12 пожаров, в Тобольском районе сгорели 80 домов.
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