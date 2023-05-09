09 мая 2023

В Тюмени на фоне лесных пожаров усугубилась ситуация со стройматериалами

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, Шадринск, пиломатериал, дерево, деревообработка, строительный материал, склад древесины, вагонка
В Тюмени пока нет высокого спроса на пиломатериалы, рассказали в магазине стройматериалов Фото:
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В Тюмени на фоне лесных пожаров усугубился дефицит ориентированно-стружечных плит (ОСБ). Об этом URA.RU сообщили в магазине стройматериалов «Домстрой».

«У нас ожидается дефицит ОСБ, точнее этот дефицит идет уже сейчас. Пока по пиломатериалам нет дефицита. <…> Дефицит ОСБ начался еще за три недели до пожаров. Но пожары только усугубят ситуацию», — рассказали URA.RU в магазине «Домстрой». Там также добавили, что за время пожаров вырос спрос на опрыскиватели и шланги.

Ранее URA.RU писало, что из-за ландшафтных и лесных пожаров в Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Во время праздничных выходных в регионе зафиксировали 12 пожаров, в Тобольском районе сгорели 80 домов.

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В Тюмени на фоне лесных пожаров усугубился дефицит ориентированно-стружечных плит (ОСБ). Об этом URA.RU сообщили в магазине стройматериалов «Домстрой». «У нас ожидается дефицит ОСБ, точнее этот дефицит идет уже сейчас. Пока по пиломатериалам нет дефицита. <…> Дефицит ОСБ начался еще за три недели до пожаров. Но пожары только усугубят ситуацию», — рассказали URA.RU в магазине «Домстрой». Там также добавили, что за время пожаров вырос спрос на опрыскиватели и шланги. Ранее URA.RU писало, что из-за ландшафтных и лесных пожаров в Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Во время праздничных выходных в регионе зафиксировали 12 пожаров, в Тобольском районе сгорели 80 домов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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