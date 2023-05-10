В Курганской области прогнозируют заморозки. Об этом сообщается на сайте регионального Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
«12 мая, ночью ожидается температура от 0 до +5 градусов, местами заморозки до -3 градусов. Заморозки продлятся до 14 мая», — указано на сайте курганского ЦГМС.
Сообщается, что 13 мая температура воздуха составит +1, +6, возможно понижение до -2 градусов. 14 мая синоптики прогнозируют от 0 до +5 градусов, местами заморозки также до -2 градусов.
Днем температура воздуха с 12 по 14 мая будет выше +10 градусов. 12 мая будет преимущественно без осадков. В последующие дни синоптики прогнозируют умеренные дожди в некоторых местах Курганской области.
Ранее URA.RU писало, что синоптики раскрыли, когда в Курганскую область придут дожди. Первые дожди после пожаров начнутся 11 мая.
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