Синоптики раскрыли, когда в Курганскую область придут дожди. Скрин

Курганский ЦГМС: небольшой дождь ожидается 11 мая

11 мая 2023 в 00:13 Размер текста - 17 +

Синоптики предсказывают скорое появление дождей в регионе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В Курганскую область первые дожди после масштабных пожаров придут 11 мая. Об этом свидетельствует прогноз Курганского ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области на 11 мая. Ночью ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков при температуре от +15 до +20 градусов», — указано на сайте курганского центра. Небольшие и местам умеренные осадки также спрогнозированы на 13 мая. При этом, по заявлению местного синоптика-любителя Ильи Винштейна, в ближайшую неделю выпадение существенных дождей не прогнозируются. По его словам, вероятность осадков есть, но ожидается лишь 1-2 мм, что очень мало. Винштейн считает, что на протяжение всего мая будет наблюдаться дефицит влаги. Согласно последним данным, в области тушили шесть пожаров в четырех округах. По данным Курганского ЦГМС, дожди выпадут 11 и 13 мая Скрин: сайт Курганского ЦГМС

В Курганскую область первые дожди после масштабных пожаров придут 11 мая. Об этом свидетельствует прогноз Курганского ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области на 11 мая. Ночью ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков при температуре от +15 до +20 градусов», — указано на сайте курганского центра. Небольшие и местам умеренные осадки также спрогнозированы на 13 мая. При этом, по заявлению местного синоптика-любителя Ильи Винштейна, в ближайшую неделю выпадение существенных дождей не прогнозируются. По его словам, вероятность осадков есть, но ожидается лишь 1-2 мм, что очень мало. Винштейн считает, что на протяжение всего мая будет наблюдаться дефицит влаги. Согласно последним данным, в области тушили шесть пожаров в четырех округах.