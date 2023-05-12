В Кургане вырос спрос на грузовики, которые чаще всего ездят в горевшие поселки

Спрос на грузоперевозки вырос в начале мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

В Кургане в начале мая вырос спрос на грузовое такси, при этом чаще всего горожане заказывают его в село Большое Чаусово, поселок Увал и микрорайон Тополя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Максим». В Увале и Тополях в начале мая произошли пожары.

«Спрос на грузоперевозки в Кургане увеличился в последние дни. Но такая динамика наблюдается в мае ежегодно с началом дачного сезона, ремонтных и строительных работ в частном секторе. Сейчас чаще всего грузовые автомобили заказывают в Большое Чаусово, поселок Увал и микрорайон Тополя», — рассказали URA.RU представители сервиса.

Представители компании отметили, что за последние дни стоимость грузоперевозок не менялась. Также в компании считают, что в дальнейшем пострадавшие в пожарах могут активно пользоваться этим видом такси, что может поддержать рост грузоперевозок. Для этого погорельцы должны оценить фронт восстановительных работ и накопить деньги.

Ранее жители микрорайона Тополя сообщали, что у них сгорела целая улица. 7 мая из-за пожаров власти эвакуировали жителей микрорайонов Тополя, Увал, Смолино, Малое Чаусово. Представители пунктов приема металлолома сообщали URA.RU, что после пожаров погорельцы стали чаще пользоваться грузоперевозками, чтобы продать оставшееся имущество.