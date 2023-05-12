В Кургане вырос спрос на грузовики, которые чаще всего ездят в горевшие поселки

В Кургане в начале мая вырос спрос на грузовое такси, при этом чаще всего горожане заказывают его в село Большое Чаусово, поселок Увал и микрорайон Тополя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Максим». В Увале и Тополях в начале мая произошли пожары.
«Спрос на грузоперевозки в Кургане увеличился в последние дни. Но такая динамика наблюдается в мае ежегодно с началом дачного сезона, ремонтных и строительных работ в частном секторе. Сейчас чаще всего грузовые автомобили заказывают в Большое Чаусово, поселок Увал и микрорайон Тополя», — рассказали URA.RU представители сервиса.
Представители компании отметили, что за последние дни стоимость грузоперевозок не менялась. Также в компании считают, что в дальнейшем пострадавшие в пожарах могут активно пользоваться этим видом такси, что может поддержать рост грузоперевозок. Для этого погорельцы должны оценить фронт восстановительных работ и накопить деньги.
Ранее жители микрорайона Тополя сообщали, что у них сгорела целая улица. 7 мая из-за пожаров власти эвакуировали жителей микрорайонов Тополя, Увал, Смолино, Малое Чаусово. Представители пунктов приема металлолома сообщали URA.RU, что после пожаров погорельцы стали чаще пользоваться грузоперевозками, чтобы продать оставшееся имущество.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.