В Тюмени обнаружили превышение по содержанию опасных частиц в воздухе

Превышение показателей зафиксировали в деревнях Черная Речка и Новые Юрты Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени 11 мая зафиксировали превышение по содержанию опасных веществ в воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«В пробах, отобранных 11 мая 2023 года в городе Тюмени, установлено превышение по взвешенным веществам 1,64 ПДК (предельно допустимая концентрация — прим. URA.RU), мелкодисперсным частицам РМ 2,5- 2,5 ПДК, мелкодисперсным частицам РМ 10- 1,37 ПДК», — говорится в сообщении Роспотребнадзора. Всего было отобрано 53 пробы.

Также превышение показателей зафиксировали в деревнях Черная Речка и Новые Юрты. В других поселениях превышений ПДК вредных веществ не установлено.

Согласно открытым источникам, частицы РМ2.5 — это мельчайшие кусочки сажи, асфальта, автомобильных покрышек, а также минеральных солей. Они представляют большую опасность для людей, особенно для тех, кто страдает хроническими болезнями. Ранее URA.RU писало, что в Тюмень накрыло дымом из-за пожаров в Курганской области.