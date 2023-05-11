Тюмень накрыло дымом от пожаров в Курганской области 11 мая 2023 в 11:11 Размер текста - 17 + очаги возгораний в окрестностях Тюмени не угрожают задымлением городу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Дым, который жители Тюмени наблюдали в ночь с 10 на 11 мая, пришел в регион из-за пожаров в Курганской области. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «Задымление в Тюмени в ночь с 10 на 11 мая возникло из-за пожаров в Шатровском районе Курганской области. Впоследствии ветер сменился и дым рассеялся», — рассказали в инфоцентре. Там также добавили, что очаги возгораний в окрестностях Тюмени не угрожают задымлением городу. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области ликвидацией лесных пожаров занимаются более 900 человек и 167 единиц техники. По данным на утро 11 мая, в регионе действует восемь лесных пожаров. Дым, который жители Тюмени наблюдали в ночь с 10 на 11 мая, пришел в регион из-за пожаров в Курганской области. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «Задымление в Тюмени в ночь с 10 на 11 мая возникло из-за пожаров в Шатровском районе Курганской области. Впоследствии ветер сменился и дым рассеялся», — рассказали в инфоцентре. Там также добавили, что очаги возгораний в окрестностях Тюмени не угрожают задымлением городу. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области ликвидацией лесных пожаров занимаются более 900 человек и 167 единиц техники. По данным на утро 11 мая, в регионе действует восемь лесных пожаров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям