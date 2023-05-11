Тюмень накрыло дымом от пожаров в Курганской области

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Смог в городе. Тюмень, задымление, смог, смог в городе, смог в тюмени
очаги возгораний в окрестностях Тюмени не угрожают задымлением городу Фото:

Дым, который жители Тюмени наблюдали в ночь с 10 на 11 мая, пришел в регион из-за пожаров в Курганской области. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«Задымление в Тюмени в ночь с 10 на 11 мая возникло из-за пожаров в Шатровском районе Курганской области. Впоследствии ветер сменился и дым рассеялся», — рассказали в инфоцентре. Там также добавили, что очаги возгораний в окрестностях Тюмени не угрожают задымлением городу.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области ликвидацией лесных пожаров занимаются более 900 человек и 167 единиц техники. По данным на утро 11 мая, в регионе действует восемь лесных пожаров.

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Дым, который жители Тюмени наблюдали в ночь с 10 на 11 мая, пришел в регион из-за пожаров в Курганской области. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «Задымление в Тюмени в ночь с 10 на 11 мая возникло из-за пожаров в Шатровском районе Курганской области. Впоследствии ветер сменился и дым рассеялся», — рассказали в инфоцентре. Там также добавили, что очаги возгораний в окрестностях Тюмени не угрожают задымлением городу. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области ликвидацией лесных пожаров занимаются более 900 человек и 167 единиц техники. По данным на утро 11 мая, в регионе действует восемь лесных пожаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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