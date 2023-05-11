11 мая 2023

Соратница Шумкова съездила к семье погорельцев в больницу. Фото

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Церемония вручения наград от Совета Федерации. Курган, куташи оксана
Оксана Куташи встретилась с семьей, пострадавшей в пожарах Фото:

Первый замгубернатора Курганской области Оксана Куташи съездила к семье погорельцев в областную детскую больницу им. Красного Креста. Об этом сообщается в ее telegram-канале.

«Выехала в областную детскую больницу им. Красного Креста. Здесь сейчас проходит лечение четырехмесячный малыш из Кургана, семья которого лишилась дома в результате пожара 7 мая. Когда случилась ЧС, малыш вместе с мамой Ксенией уже находились в медучреждении, и о пожаре мама знает только по рассказам мужа и старшего сына», — написала Куташи.

Замгубернатора передала Ксении и ее малышу подарки, а также обсудила вопросы поддержки. Куташи отметила, что ребенку за счет региона будет предоставлена путевка в один из загородных оздоровительных лагерей.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков пришел в больницу к пострадавшим от пожаров. Вместе с ним по палатам прошел директор депздрава Алексей Сигидаев.

Первый замгубернатора Оксана Куташи посетила в больнице семью погорельцев
Первый замгубернатора Оксана Куташи посетила в больнице семью погорельцев
Фото:
Куташи передала подарки маме Ксении и ее ребенку
Куташи передала подарки маме Ксении и ее ребенку
Фото:
А также пообещала оказать необходимую поддержку
А также пообещала оказать необходимую поддержку
Фото:

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Первый замгубернатора Курганской области Оксана Куташи съездила к семье погорельцев в областную детскую больницу им. Красного Креста. Об этом сообщается в ее telegram-канале. «Выехала в областную детскую больницу им. Красного Креста. Здесь сейчас проходит лечение четырехмесячный малыш из Кургана, семья которого лишилась дома в результате пожара 7 мая. Когда случилась ЧС, малыш вместе с мамой Ксенией уже находились в медучреждении, и о пожаре мама знает только по рассказам мужа и старшего сына», — написала Куташи. Замгубернатора передала Ксении и ее малышу подарки, а также обсудила вопросы поддержки. Куташи отметила, что ребенку за счет региона будет предоставлена путевка в один из загородных оздоровительных лагерей. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков пришел в больницу к пострадавшим от пожаров. Вместе с ним по палатам прошел директор депздрава Алексей Сигидаев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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