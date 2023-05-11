Первый замгубернатора Курганской области Оксана Куташи съездила к семье погорельцев в областную детскую больницу им. Красного Креста. Об этом сообщается в ее telegram-канале.
«Выехала в областную детскую больницу им. Красного Креста. Здесь сейчас проходит лечение четырехмесячный малыш из Кургана, семья которого лишилась дома в результате пожара 7 мая. Когда случилась ЧС, малыш вместе с мамой Ксенией уже находились в медучреждении, и о пожаре мама знает только по рассказам мужа и старшего сына», — написала Куташи.
Замгубернатора передала Ксении и ее малышу подарки, а также обсудила вопросы поддержки. Куташи отметила, что ребенку за счет региона будет предоставлена путевка в один из загородных оздоровительных лагерей.
Первый замгубернатора Курганской области Оксана Куташи съездила к семье погорельцев в областную детскую больницу им. Красного Креста. Об этом сообщается в ее telegram-канале. «Выехала в областную детскую больницу им. Красного Креста. Здесь сейчас проходит лечение четырехмесячный малыш из Кургана, семья которого лишилась дома в результате пожара 7 мая. Когда случилась ЧС, малыш вместе с мамой Ксенией уже находились в медучреждении, и о пожаре мама знает только по рассказам мужа и старшего сына», — написала Куташи. Замгубернатора передала Ксении и ее малышу подарки, а также обсудила вопросы поддержки. Куташи отметила, что ребенку за счет региона будет предоставлена путевка в один из загородных оздоровительных лагерей. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков пришел в больницу к пострадавшим от пожаров. Вместе с ним по палатам прошел директор депздрава Алексей Сигидаев.