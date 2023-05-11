Соратница Шумкова съездила к семье погорельцев в больницу. Фото

12 мая 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

Оксана Куташи встретилась с семьей, пострадавшей в пожарах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Первый замгубернатора Курганской области Оксана Куташи съездила к семье погорельцев в областную детскую больницу им. Красного Креста. Об этом сообщается в ее telegram-канале. «Выехала в областную детскую больницу им. Красного Креста. Здесь сейчас проходит лечение четырехмесячный малыш из Кургана, семья которого лишилась дома в результате пожара 7 мая. Когда случилась ЧС, малыш вместе с мамой Ксенией уже находились в медучреждении, и о пожаре мама знает только по рассказам мужа и старшего сына», — написала Куташи. Замгубернатора передала Ксении и ее малышу подарки, а также обсудила вопросы поддержки. Куташи отметила, что ребенку за счет региона будет предоставлена путевка в один из загородных оздоровительных лагерей. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков пришел в больницу к пострадавшим от пожаров. Вместе с ним по палатам прошел директор депздрава Алексей Сигидаев. Первый замгубернатора Оксана Куташи посетила в больнице семью погорельцев Фото: tg-канал Оксаны Куташи Куташи передала подарки маме Ксении и ее ребенку Фото: tg-канал Оксаны Куташи А также пообещала оказать необходимую поддержку Фото: tg-канал Оксаны Куташи

Первый замгубернатора Курганской области Оксана Куташи съездила к семье погорельцев в областную детскую больницу им. Красного Креста. Об этом сообщается в ее telegram-канале. «Выехала в областную детскую больницу им. Красного Креста. Здесь сейчас проходит лечение четырехмесячный малыш из Кургана, семья которого лишилась дома в результате пожара 7 мая. Когда случилась ЧС, малыш вместе с мамой Ксенией уже находились в медучреждении, и о пожаре мама знает только по рассказам мужа и старшего сына», — написала Куташи. Замгубернатора передала Ксении и ее малышу подарки, а также обсудила вопросы поддержки. Куташи отметила, что ребенку за счет региона будет предоставлена путевка в один из загородных оздоровительных лагерей. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков пришел в больницу к пострадавшим от пожаров. Вместе с ним по палатам прошел директор депздрава Алексей Сигидаев.