Зеленский ввел санкции против тюменской компании

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Под санкции Украины попала компания, занимающаяся продвижением бизнеса Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент Украины Владимир Зеленский 12 мая ввел санкции против российских и белорусских компаний. В списке оказалась тюменская «+ Альянс. Информационные технологии». Указ опубликован в официальном интернет-представительстве президента Украины.

«Ввести санкции против (Общество с ограниченной ответственностью »+ Альянс. Информационные технологии«, Limited Liability Company»+ Alliance. Information Technologies«)» — следует из документа. Компания занимается продвижением в сфере бизнеса.

Введение санкций предполагает блокировку активов организаций, абсолютное прекращение всевозможных торговых операций и перелетов по территории Украины. В нынешний пакет санкций попало 293 российских и белорусских компаний.

Ранее Украина вводила санкции против двух тюменских компаний. Обе организации занимаются разработкой компьютерного программного обеспечения.

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Президент Украины Владимир Зеленский 12 мая ввел санкции против российских и белорусских компаний. В списке оказалась тюменская «+ Альянс. Информационные технологии». Указ опубликован в официальном интернет-представительстве президента Украины. «Ввести санкции против (Общество с ограниченной ответственностью »+ Альянс. Информационные технологии«, Limited Liability Company»+ Alliance. Information Technologies«)» — следует из документа. Компания занимается продвижением в сфере бизнеса. Введение санкций предполагает блокировку активов организаций, абсолютное прекращение всевозможных торговых операций и перелетов по территории Украины. В нынешний пакет санкций попало 293 российских и белорусских компаний. Ранее Украина вводила санкции против двух тюменских компаний. Обе организации занимаются разработкой компьютерного программного обеспечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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