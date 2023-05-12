Зеленский ввел санкции против тюменской компании

Президент Украины Владимир Зеленский 12 мая ввел санкции против российских и белорусских компаний. В списке оказалась тюменская «+ Альянс. Информационные технологии». Указ опубликован в официальном интернет-представительстве президента Украины.
«Ввести санкции против (Общество с ограниченной ответственностью »+ Альянс. Информационные технологии«, Limited Liability Company»+ Alliance. Information Technologies«)» — следует из документа. Компания занимается продвижением в сфере бизнеса.
Введение санкций предполагает блокировку активов организаций, абсолютное прекращение всевозможных торговых операций и перелетов по территории Украины. В нынешний пакет санкций попало 293 российских и белорусских компаний.
Ранее Украина вводила санкции против двух тюменских компаний. Обе организации занимаются разработкой компьютерного программного обеспечения.
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