Зеленский ввел санкции против тюменской компании

12 мая 2023 в 23:07 Размер текста - 17 +

Под санкции Украины попала компания, занимающаяся продвижением бизнеса Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент Украины Владимир Зеленский 12 мая ввел санкции против российских и белорусских компаний. В списке оказалась тюменская «+ Альянс. Информационные технологии». Указ опубликован в официальном интернет-представительстве президента Украины. «Ввести санкции против (Общество с ограниченной ответственностью »+ Альянс. Информационные технологии«, Limited Liability Company»+ Alliance. Information Technologies«)» — следует из документа. Компания занимается продвижением в сфере бизнеса. Введение санкций предполагает блокировку активов организаций, абсолютное прекращение всевозможных торговых операций и перелетов по территории Украины. В нынешний пакет санкций попало 293 российских и белорусских компаний. Ранее Украина вводила санкции против двух тюменских компаний. Обе организации занимаются разработкой компьютерного программного обеспечения.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 мая ввел санкции против российских и белорусских компаний. В списке оказалась тюменская «+ Альянс. Информационные технологии». Указ опубликован в официальном интернет-представительстве президента Украины. «Ввести санкции против (Общество с ограниченной ответственностью »+ Альянс. Информационные технологии«, Limited Liability Company»+ Alliance. Information Technologies«)» — следует из документа. Компания занимается продвижением в сфере бизнеса. Введение санкций предполагает блокировку активов организаций, абсолютное прекращение всевозможных торговых операций и перелетов по территории Украины. В нынешний пакет санкций попало 293 российских и белорусских компаний. Ранее Украина вводила санкции против двух тюменских компаний. Обе организации занимаются разработкой компьютерного программного обеспечения.