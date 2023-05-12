Курганские женщины предпочитают отдыхать на море

13 мая 2023 в 01:51 Размер текста - 17 +

Курганские женщины выбирают отдых на море Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жительницы Кургана считают предпочтительным летний отдых на море. А вот мужчины являются сторонниками домашнего отдыха. Об этом рассказали URA.RU по итогам соцопроса в пресс-службе сервиса поиска работы SuperJob. «У курганских женщин в приоритете отдых на море (17%) или даче, у мужчин — дома. Двое из ста жителей Кургана вообще высказались против отпуска этим летом: Никаких отпусков! Только работа!», — сообщается в исследовании. В ходе соцопроса выяснилось, что за отпуск в Крыму выступили 6% респондентов, 4% голосов набрали курорты Краснодарского края. Исследование установило — по 3% курганцев хотели бы провести отпуск на речке или озере, либо отправиться в любую дружественную зарубежную страну. Ранее URA.RU сообщало, что туры в Турцию для курганцев, которые захотят улететь на отдых через Екатеринбург, обойдутся дешевле, чем туры в Сочи. Данная информация была размещена на сайте федеральных туроператоров.

Жительницы Кургана считают предпочтительным летний отдых на море. А вот мужчины являются сторонниками домашнего отдыха. Об этом рассказали URA.RU по итогам соцопроса в пресс-службе сервиса поиска работы SuperJob. «У курганских женщин в приоритете отдых на море (17%) или даче, у мужчин — дома. Двое из ста жителей Кургана вообще высказались против отпуска этим летом: Никаких отпусков! Только работа!», — сообщается в исследовании. В ходе соцопроса выяснилось, что за отпуск в Крыму выступили 6% респондентов, 4% голосов набрали курорты Краснодарского края. Исследование установило — по 3% курганцев хотели бы провести отпуск на речке или озере, либо отправиться в любую дружественную зарубежную страну. Ранее URA.RU сообщало, что туры в Турцию для курганцев, которые захотят улететь на отдых через Екатеринбург, обойдутся дешевле, чем туры в Сочи. Данная информация была размещена на сайте федеральных туроператоров.