Курганские женщины предпочитают отдыхать на море

Жительницы Кургана считают предпочтительным летний отдых на море. А вот мужчины являются сторонниками домашнего отдыха. Об этом рассказали URA.RU по итогам соцопроса в пресс-службе сервиса поиска работы SuperJob.
«У курганских женщин в приоритете отдых на море (17%) или даче, у мужчин — дома. Двое из ста жителей Кургана вообще высказались против отпуска этим летом: Никаких отпусков! Только работа!», — сообщается в исследовании.
В ходе соцопроса выяснилось, что за отпуск в Крыму выступили 6% респондентов, 4% голосов набрали курорты Краснодарского края. Исследование установило — по 3% курганцев хотели бы провести отпуск на речке или озере, либо отправиться в любую дружественную зарубежную страну.
Ранее URA.RU сообщало, что туры в Турцию для курганцев, которые захотят улететь на отдых через Екатеринбург, обойдутся дешевле, чем туры в Сочи. Данная информация была размещена на сайте федеральных туроператоров.
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