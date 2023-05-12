12 мая 2023

Курганские женщины предпочитают отдыхать на море

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Летний отдых. архив. Пермь, шторм, пляж, анталья, морской отдых
Курганские женщины выбирают отдых на море Фото:

Жительницы Кургана считают предпочтительным летний отдых на море. А вот мужчины являются сторонниками домашнего отдыха. Об этом рассказали URA.RU по итогам соцопроса в пресс-службе сервиса поиска работы SuperJob.

«У курганских женщин в приоритете отдых на море (17%) или даче, у мужчин — дома. Двое из ста жителей Кургана вообще высказались против отпуска этим летом: Никаких отпусков! Только работа!», — сообщается в исследовании.

В ходе соцопроса выяснилось, что за отпуск в Крыму выступили 6% респондентов, 4% голосов набрали курорты Краснодарского края. Исследование установило — по 3% курганцев хотели бы провести отпуск на речке или озере, либо отправиться в любую дружественную зарубежную страну.

Ранее URA.RU сообщало, что туры в Турцию для курганцев, которые захотят улететь на отдых через Екатеринбург, обойдутся дешевле, чем туры в Сочи. Данная информация была размещена на сайте федеральных туроператоров.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительницы Кургана считают предпочтительным летний отдых на море. А вот мужчины являются сторонниками домашнего отдыха. Об этом рассказали URA.RU по итогам соцопроса в пресс-службе сервиса поиска работы SuperJob. «У курганских женщин в приоритете отдых на море (17%) или даче, у мужчин — дома. Двое из ста жителей Кургана вообще высказались против отпуска этим летом: Никаких отпусков! Только работа!», — сообщается в исследовании. В ходе соцопроса выяснилось, что за отпуск в Крыму выступили 6% респондентов, 4% голосов набрали курорты Краснодарского края. Исследование установило — по 3% курганцев хотели бы провести отпуск на речке или озере, либо отправиться в любую дружественную зарубежную страну. Ранее URA.RU сообщало, что туры в Турцию для курганцев, которые захотят улететь на отдых через Екатеринбург, обойдутся дешевле, чем туры в Сочи. Данная информация была размещена на сайте федеральных туроператоров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...