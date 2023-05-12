12 мая 2023

Курганские власти раскрыли, какая помощь оказывается семьям участников СВО, пострадавшим при пожарах

Замгубернатора Куташи: курганским семьям участников СВО уделяется особое внимание
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Смолино. Последствия пожара. Курган, погорельцы, смолино
Семьям участников СВО оказывается помощь психологов Фото:
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Среди курганцев, пострадавших при пожарах, есть семьи участников специальной военной операции (СВО). На данный момент им уделяется особое внимание, сообщает заместитель губернатора Курганской области Оксана Куташи.

«Мы и ранее оказывали адресную поддержку семьям участников СВО, сейчас уделяем особое внимание. Главы семьи могут быть уверены, что их близкие не остались один на один с бедой. Помимо помощи в решении материальных и жилищных вопросов им оказывается поддержка психологов», — сообщает Куташи в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что Куташи съездила к семье погорельцев в областную детскую больницу. В ней проходит лечение четырехмесячный мальчик, семья которого лишилась дома из-за пожара.

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Среди курганцев, пострадавших при пожарах, есть семьи участников специальной военной операции (СВО). На данный момент им уделяется особое внимание, сообщает заместитель губернатора Курганской области Оксана Куташи. «Мы и ранее оказывали адресную поддержку семьям участников СВО, сейчас уделяем особое внимание. Главы семьи могут быть уверены, что их близкие не остались один на один с бедой. Помимо помощи в решении материальных и жилищных вопросов им оказывается поддержка психологов», — сообщает Куташи в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что Куташи съездила к семье погорельцев в областную детскую больницу. В ней проходит лечение четырехмесячный мальчик, семья которого лишилась дома из-за пожара.
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