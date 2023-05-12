Курганские власти раскрыли, какая помощь оказывается семьям участников СВО, пострадавшим при пожарах

Среди курганцев, пострадавших при пожарах, есть семьи участников специальной военной операции (СВО). На данный момент им уделяется особое внимание, сообщает заместитель губернатора Курганской области Оксана Куташи.
«Мы и ранее оказывали адресную поддержку семьям участников СВО, сейчас уделяем особое внимание. Главы семьи могут быть уверены, что их близкие не остались один на один с бедой. Помимо помощи в решении материальных и жилищных вопросов им оказывается поддержка психологов», — сообщает Куташи в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что Куташи съездила к семье погорельцев в областную детскую больницу. В ней проходит лечение четырехмесячный мальчик, семья которого лишилась дома из-за пожара.
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