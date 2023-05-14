14 мая 2023
13 мая 2023

В Курганской области изменилась дата выплат из материнского капитала. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, мелочь, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Курганцам будут выплачивать деньги из маткапитала по-новому Фото:

В Курганской области меняют дату выплат из средств материнского капитала на детей до трех лет. Об этом сообщается управляющий региональным отделением Социального фонда России Вадим Шумков в группе «ЦУР Курганской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«Отделение Социального фонда по Курганской области вводит единую дату выплат из средств материнского капитала на детей в возрасте до трех лет. Данная выплата будет проходить пятого числа каждого месяца, и платить мы будем за предыдущий месяц», — пояснил Шумков в ролике.

Сообщается, что основное отличие в том, что курганцы получат выплату в июне за май. Как отмечает Шумков, раньше выплаты происходили в период с 15 по 25 число. Деньги начислялись Социальным фондом за тот месяц, когда эти средства приходили получателям. Например, деньги, которые пришли в мае, начислялись за май.

Ранее URA.RU писало, что курганцы будут получать выплаты из маткапитала по-новому. В регионе увеличили размер средства, которые будут выплачиваться детям до трех лет.

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В Курганской области меняют дату выплат из средств материнского капитала на детей до трех лет. Об этом сообщается управляющий региональным отделением Социального фонда России Вадим Шумков в группе «ЦУР Курганской области» в социальной сети «ВКонтакте». «Отделение Социального фонда по Курганской области вводит единую дату выплат из средств материнского капитала на детей в возрасте до трех лет. Данная выплата будет проходить пятого числа каждого месяца, и платить мы будем за предыдущий месяц», — пояснил Шумков в ролике. Сообщается, что основное отличие в том, что курганцы получат выплату в июне за май. Как отмечает Шумков, раньше выплаты происходили в период с 15 по 25 число. Деньги начислялись Социальным фондом за тот месяц, когда эти средства приходили получателям. Например, деньги, которые пришли в мае, начислялись за май. Ранее URA.RU писало, что курганцы будут получать выплаты из маткапитала по-новому. В регионе увеличили размер средства, которые будут выплачиваться детям до трех лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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