В Курганской области изменилась дата выплат из материнского капитала. Видео

15 мая 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

Курганцам будут выплачивать деньги из маткапитала по-новому Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области меняют дату выплат из средств материнского капитала на детей до трех лет. Об этом сообщается управляющий региональным отделением Социального фонда России Вадим Шумков в группе «ЦУР Курганской области» в социальной сети «ВКонтакте». «Отделение Социального фонда по Курганской области вводит единую дату выплат из средств материнского капитала на детей в возрасте до трех лет. Данная выплата будет проходить пятого числа каждого месяца, и платить мы будем за предыдущий месяц», — пояснил Шумков в ролике. Сообщается, что основное отличие в том, что курганцы получат выплату в июне за май. Как отмечает Шумков, раньше выплаты происходили в период с 15 по 25 число. Деньги начислялись Социальным фондом за тот месяц, когда эти средства приходили получателям. Например, деньги, которые пришли в мае, начислялись за май. Ранее URA.RU писало, что курганцы будут получать выплаты из маткапитала по-новому. В регионе увеличили размер средства, которые будут выплачиваться детям до трех лет.

В Курганской области меняют дату выплат из средств материнского капитала на детей до трех лет. Об этом сообщается управляющий региональным отделением Социального фонда России Вадим Шумков в группе «ЦУР Курганской области» в социальной сети «ВКонтакте». «Отделение Социального фонда по Курганской области вводит единую дату выплат из средств материнского капитала на детей в возрасте до трех лет. Данная выплата будет проходить пятого числа каждого месяца, и платить мы будем за предыдущий месяц», — пояснил Шумков в ролике. Сообщается, что основное отличие в том, что курганцы получат выплату в июне за май. Как отмечает Шумков, раньше выплаты происходили в период с 15 по 25 число. Деньги начислялись Социальным фондом за тот месяц, когда эти средства приходили получателям. Например, деньги, которые пришли в мае, начислялись за май. Ранее URA.RU писало, что курганцы будут получать выплаты из маткапитала по-новому. В регионе увеличили размер средства, которые будут выплачиваться детям до трех лет.