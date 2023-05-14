В Курганской области меняют дату выплат из средств материнского капитала на детей до трех лет. Об этом сообщается управляющий региональным отделением Социального фонда России Вадим Шумков в группе «ЦУР Курганской области» в социальной сети «ВКонтакте».
«Отделение Социального фонда по Курганской области вводит единую дату выплат из средств материнского капитала на детей в возрасте до трех лет. Данная выплата будет проходить пятого числа каждого месяца, и платить мы будем за предыдущий месяц», — пояснил Шумков в ролике.
Сообщается, что основное отличие в том, что курганцы получат выплату в июне за май. Как отмечает Шумков, раньше выплаты происходили в период с 15 по 25 число. Деньги начислялись Социальным фондом за тот месяц, когда эти средства приходили получателям. Например, деньги, которые пришли в мае, начислялись за май.
Ранее URA.RU писало, что курганцы будут получать выплаты из маткапитала по-новому. В регионе увеличили размер средства, которые будут выплачиваться детям до трех лет.
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