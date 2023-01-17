Курганцы будут получать выплаты из маткапитала по-новому

18 января 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

С 2023 года изменились условия получения и размер выплат из маткапитала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С начала 2023 года ежемесячную выплату из материнского капитала смогут получать семьи с появлением первого ребенка и на всех детей в возрасте до трех лет. В Курганской области размер выплаты составляет 13874 рубля, сообщили в отделении Социального фонда России по Курганской области. «С начала года изменились условия предоставления ежемесячной выплаты из материнского капитала. Отныне зауральские семьи могут получить ежемесячную выплату уже с появлением первого ребенка и на всех детей в возрасте до трех лет. В Курганской области размер выплаты — 13874 руб., что равняется прожиточному минимуму на детей», — говорится в сообщении регионального отделения СФР. Чтобы получать выплату, семье нужно подать заявление в Социальный фонд. Тем, кто получал выплаты из маткапитала ранее продолжат предоставлять эту поддержку. Основное условие — размер среднедушевого дохода семьи не должен быть больше двукратной величины прожиточного минимума на душу населения в Курганской области. По данным специалистов, сейчас в регионе 739 семей получают такую выплату из маткапитала. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области установили прожиточный минимум на 2023 года. В расчете на душу населения он составляет 13 513 рублей, для трудоспособного населения — 14 729 рублей, для детей — 13 874 рубля. в 2022 году этот показатель в расчете на душу населения составлял — 13085 рублей, а для детей — 13101 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С начала 2023 года ежемесячную выплату из материнского капитала смогут получать семьи с появлением первого ребенка и на всех детей в возрасте до трех лет. В Курганской области размер выплаты составляет 13874 рубля, сообщили в отделении Социального фонда России по Курганской области. «С начала года изменились условия предоставления ежемесячной выплаты из материнского капитала. Отныне зауральские семьи могут получить ежемесячную выплату уже с появлением первого ребенка и на всех детей в возрасте до трех лет. В Курганской области размер выплаты — 13874 руб., что равняется прожиточному минимуму на детей», — говорится в сообщении регионального отделения СФР. Чтобы получать выплату, семье нужно подать заявление в Социальный фонд. Тем, кто получал выплаты из маткапитала ранее продолжат предоставлять эту поддержку. Основное условие — размер среднедушевого дохода семьи не должен быть больше двукратной величины прожиточного минимума на душу населения в Курганской области. По данным специалистов, сейчас в регионе 739 семей получают такую выплату из маткапитала. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области установили прожиточный минимум на 2023 года. В расчете на душу населения он составляет 13 513 рублей, для трудоспособного населения — 14 729 рублей, для детей — 13 874 рубля. в 2022 году этот показатель в расчете на душу населения составлял — 13085 рублей, а для детей — 13101 рублей.