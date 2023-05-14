В Тюмени простятся с легендой нефтегазовой отрасли

15 мая 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

Прощание с Бриллиантом состоится 16 мая с 14:00 до 15:00 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени умер руководитель Тюменского института нефти и газа Леонид Бриллиант. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства. «Ушел из жизни Леонид Самуилович Бриллиант. С 1999 года он был руководителем ЗАО «Тюменский институт нефти и газа», — говорится в сообщении инфоцентра. Как отмечается в сообщении инфоцентра правительства, под руководством Бриллианта были реализованы крупные федеральные проекты. Также нефтяник удостоен почетного звания «Заслуженный работник Минтопэнерго» и награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». Как сообщается на сайте Евразийского союза экспертов по недропользованию, прощание с Бриллиантом состоится 16 мая с 14:00 до 15:00 в ритуальном зале «Мемориал».

В Тюмени умер руководитель Тюменского института нефти и газа Леонид Бриллиант. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства. «Ушел из жизни Леонид Самуилович Бриллиант. С 1999 года он был руководителем ЗАО «Тюменский институт нефти и газа», — говорится в сообщении инфоцентра. Как отмечается в сообщении инфоцентра правительства, под руководством Бриллианта были реализованы крупные федеральные проекты. Также нефтяник удостоен почетного звания «Заслуженный работник Минтопэнерго» и награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». Как сообщается на сайте Евразийского союза экспертов по недропользованию, прощание с Бриллиантом состоится 16 мая с 14:00 до 15:00 в ритуальном зале «Мемориал».