В Тюмени простятся с легендой нефтегазовой отрасли

В Тюмени умер руководитель Тюменского института нефти и газа Леонид Бриллиант. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.
«Ушел из жизни Леонид Самуилович Бриллиант. С 1999 года он был руководителем ЗАО «Тюменский институт нефти и газа», — говорится в сообщении инфоцентра.
Как отмечается в сообщении инфоцентра правительства, под руководством Бриллианта были реализованы крупные федеральные проекты. Также нефтяник удостоен почетного звания «Заслуженный работник Минтопэнерго» и награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». Как сообщается на сайте Евразийского союза экспертов по недропользованию, прощание с Бриллиантом состоится 16 мая с 14:00 до 15:00 в ритуальном зале «Мемориал».
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