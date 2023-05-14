14 мая 2023

В Тюмени простятся с легендой нефтегазовой отрасли

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Прощание с Бриллиантом состоится 16 мая с 14:00 до 15:00 Фото:

В Тюмени умер руководитель Тюменского института нефти и газа Леонид Бриллиант. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

«Ушел из жизни Леонид Самуилович Бриллиант. С 1999 года он был руководителем ЗАО «Тюменский институт нефти и газа», — говорится в сообщении инфоцентра.

Как отмечается в сообщении инфоцентра правительства, под руководством Бриллианта были реализованы крупные федеральные проекты. Также нефтяник удостоен почетного звания «Заслуженный работник Минтопэнерго» и награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». Как сообщается на сайте Евразийского союза экспертов по недропользованию, прощание с Бриллиантом состоится 16 мая с 14:00 до 15:00 в ритуальном зале «Мемориал».

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В Тюмени умер руководитель Тюменского института нефти и газа Леонид Бриллиант. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства. «Ушел из жизни Леонид Самуилович Бриллиант. С 1999 года он был руководителем ЗАО «Тюменский институт нефти и газа», — говорится в сообщении инфоцентра. Как отмечается в сообщении инфоцентра правительства, под руководством Бриллианта были реализованы крупные федеральные проекты. Также нефтяник удостоен почетного звания «Заслуженный работник Минтопэнерго» и награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». Как сообщается на сайте Евразийского союза экспертов по недропользованию, прощание с Бриллиантом состоится 16 мая с 14:00 до 15:00 в ритуальном зале «Мемориал».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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