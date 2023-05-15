15 мая 2023
14 мая 2023
13 мая 2023

В ЯНАО наградили волонтеров, поддерживающих бойцов в зоне СВО. Фото

В Ноябрьске активисты движения #МыВместе получили награды Фонда «Боевое Единство»
© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничный концерт посвещенный восьмой годовщине принятия Республики Крым в состав России. Челябинск, концерт, мы вместе, митинг
Многие жители Ноябрьска сегодня вносят свой вклад в общую победу. Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) активистам волонтерского движения #МыВместе вручили почетные награды Фонда «Боевое Единство». Об этом сообщается в официальном telegram-канале председателя городской думы Ирины Ращупкиной.

«Сегодня была удостоена чести наградить активистов акции #МыВместе почетными наградами Фонда „Боевое Единство“. Поддержать активистов пришли муниципальные депутаты и юнармейцы. Многие жители города сегодня вносят свой вклад в общую победу. <…> Вместе мы сила», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьской школе (ЯНАО) открыли мемориальную зоны «Бессмертный полк». Почетным гостем на церемонии стала делегация из Волновахского района ДНР.

Вручение наград Фонда «Боевое Единство» активистам волонтерского движения #МыВместе
Вручение наград Фонда «Боевое Единство» активистам волонтерского движения #МыВместе

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В Ноябрьске (ЯНАО) активистам волонтерского движения #МыВместе вручили почетные награды Фонда «Боевое Единство». Об этом сообщается в официальном telegram-канале председателя городской думы Ирины Ращупкиной. «Сегодня была удостоена чести наградить активистов акции #МыВместе почетными наградами Фонда „Боевое Единство“. Поддержать активистов пришли муниципальные депутаты и юнармейцы. Многие жители города сегодня вносят свой вклад в общую победу. <…> Вместе мы сила», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьской школе (ЯНАО) открыли мемориальную зоны «Бессмертный полк». Почетным гостем на церемонии стала делегация из Волновахского района ДНР.
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