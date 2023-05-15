В Ноябрьске (ЯНАО) активистам волонтерского движения #МыВместе вручили почетные награды Фонда «Боевое Единство». Об этом сообщается в официальном telegram-канале председателя городской думы Ирины Ращупкиной.
«Сегодня была удостоена чести наградить активистов акции #МыВместе почетными наградами Фонда „Боевое Единство“. Поддержать активистов пришли муниципальные депутаты и юнармейцы. Многие жители города сегодня вносят свой вклад в общую победу. <…> Вместе мы сила», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьской школе (ЯНАО) открыли мемориальную зоны «Бессмертный полк». Почетным гостем на церемонии стала делегация из Волновахского района ДНР.
Вручение наград Фонда «Боевое Единство» активистам волонтерского движения #МыВместе
В Ноябрьске (ЯНАО) активистам волонтерского движения #МыВместе вручили почетные награды Фонда «Боевое Единство». Об этом сообщается в официальном telegram-канале председателя городской думы Ирины Ращупкиной. «Сегодня была удостоена чести наградить активистов акции #МыВместе почетными наградами Фонда „Боевое Единство“. Поддержать активистов пришли муниципальные депутаты и юнармейцы. Многие жители города сегодня вносят свой вклад в общую победу. <…> Вместе мы сила», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьской школе (ЯНАО) открыли мемориальную зоны «Бессмертный полк». Почетным гостем на церемонии стала делегация из Волновахского района ДНР.