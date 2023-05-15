В тюменском автосалоне начнут продавать новый китайский бренд премиальных автомобилей

в середине июня планируется открытие премиального бренда Tank
В тюменском автосалоне Infiniti под брендом Tank начнут продавать премиальные китайские авто. Об этом сообщили в компании «ЦС-Моторс».
«Ориентировочно в середине июня мы планируем открытие премиального бренда Tank. Автосалон будет переделан под новый бренд. Уже идет его реконструкция», — рассказали журналистам РБК Тюмень в компании. Об уходе из России японский автопроизводитель Infiniti сообщил еще в ноябре 2022 года.
Ранее в тюменском ТРЦ «Кристалл» под брендом Dub открылся магазин сети Pull & Bear. Компания Inditex, куда входят магазины Pull & Bear, объявила о своем уходе с российского рынка в марте 2022 года.
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