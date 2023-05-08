В тюменском ТРЦ «Кристалл» под брендом Dub открылся магазин сети Pull & Bear. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». Компания Inditex, куда входят магазины Pull & Bear, объявила о своем уходе с российского рынка в марте 2022 года.
«В тюменском ТРЦ „Кристалл“ открыли аналог Pull & Bear. Магазин получил название DUB», — указано в сообщении telegram-канала «Темы Тюмени».
В марте 2022 года компания Inditex, куда входят магазины Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti, объявила о своем уходе в марте 2022 года. Таким образом производители одежды присоединились к международным санкциям, которые США и страны ЕС ввели против России в ответ на проведение специальной военной операции. Западные лидеры открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон по экономическому и гуманитарному секторам РФ.
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