В Тюмени появился аналог ушедшего из России Pull & Bear. Фото

09 мая 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Сеть Pull & Bear ушла с российского рынка в 2022 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В тюменском ТРЦ «Кристалл» под брендом Dub открылся магазин сети Pull & Bear. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». Компания Inditex, куда входят магазины Pull & Bear, объявила о своем уходе с российского рынка в марте 2022 года. «В тюменском ТРЦ „Кристалл“ открыли аналог Pull & Bear. Магазин получил название DUB», — указано в сообщении telegram-канала «Темы Тюмени». В марте 2022 года компания Inditex, куда входят магазины Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti, объявила о своем уходе в марте 2022 года. Таким образом производители одежды присоединились к международным санкциям, которые США и страны ЕС ввели против России в ответ на проведение специальной военной операции. Западные лидеры открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон по экономическому и гуманитарному секторам РФ. Магазин Dub открылся в торговом центре «Кристалл» telegram-канал «Темы Тюмени»

В тюменском ТРЦ «Кристалл» под брендом Dub открылся магазин сети Pull & Bear. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». Компания Inditex, куда входят магазины Pull & Bear, объявила о своем уходе с российского рынка в марте 2022 года. «В тюменском ТРЦ „Кристалл“ открыли аналог Pull & Bear. Магазин получил название DUB», — указано в сообщении telegram-канала «Темы Тюмени». В марте 2022 года компания Inditex, куда входят магазины Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti, объявила о своем уходе в марте 2022 года. Таким образом производители одежды присоединились к международным санкциям, которые США и страны ЕС ввели против России в ответ на проведение специальной военной операции. Западные лидеры открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон по экономическому и гуманитарному секторам РФ.