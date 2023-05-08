08 мая 2023
07 мая 2023

В Тюмени появился аналог ушедшего из России Pull & Bear. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытые иностранные магазины. Челябинск, pull&bear
Сеть Pull & Bear ушла с российского рынка в 2022 году Фото:
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В тюменском ТРЦ «Кристалл» под брендом Dub открылся магазин сети Pull & Bear. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». Компания Inditex, куда входят магазины Pull & Bear, объявила о своем уходе с российского рынка в марте 2022 года.

«В тюменском ТРЦ „Кристалл“ открыли аналог Pull & Bear. Магазин получил название DUB», — указано в сообщении telegram-канала «Темы Тюмени».

В марте 2022 года компания Inditex, куда входят магазины Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti, объявила о своем уходе в марте 2022 года. Таким образом производители одежды присоединились к международным санкциям, которые США и страны ЕС ввели против России в ответ на проведение специальной военной операции. Западные лидеры открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон по экономическому и гуманитарному секторам РФ.

Магазин Dub открылся в торговом центре «Кристалл»
Магазин Dub открылся в торговом центре «Кристалл»

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В тюменском ТРЦ «Кристалл» под брендом Dub открылся магазин сети Pull & Bear. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». Компания Inditex, куда входят магазины Pull & Bear, объявила о своем уходе с российского рынка в марте 2022 года. «В тюменском ТРЦ „Кристалл“ открыли аналог Pull & Bear. Магазин получил название DUB», — указано в сообщении telegram-канала «Темы Тюмени». В марте 2022 года компания Inditex, куда входят магазины Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti, объявила о своем уходе в марте 2022 года. Таким образом производители одежды присоединились к международным санкциям, которые США и страны ЕС ввели против России в ответ на проведение специальной военной операции. Западные лидеры открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон по экономическому и гуманитарному секторам РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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