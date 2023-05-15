15 мая 2023
14 мая 2023

Депутаты ЯНАО предложили обеспечить детей участников СВО бесплатным горячим питанием

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети участников СВО будут обеспечены горячим питанием Фото:

Депутаты предложили обеспечить детей участников спецоперации бесплатным горячим питанием в образовательных учреждениях Ямала. Об этом сообщили в telegram-канале «Заксо ЯНАО».

«Депутаты рассмотрят ряд социально важных законопроектов, в их числе — расширение категорий школьников и студентов, получающих бесплатное горячее питание. Речь идет о детях, чьи родители или законные представители являются ветеранами боевых действий, участвуют или принимали участие в спецоперации», — говорится в сообщении.

Заседание парламента ЯНАО, где обсудят социально важные вопросы и законопроекты, пройдет 18 мая. Проект повестки будет дополняться.

Ранее один из депутатов предложил сэкономить на заработной плате в окружном заксобрании. Максим Лазарев предложил прировнять зарплаты к средней по региону — 128 тысяч рублей.

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Депутаты предложили обеспечить детей участников спецоперации бесплатным горячим питанием в образовательных учреждениях Ямала. Об этом сообщили в telegram-канале «Заксо ЯНАО». «Депутаты рассмотрят ряд социально важных законопроектов, в их числе — расширение категорий школьников и студентов, получающих бесплатное горячее питание. Речь идет о детях, чьи родители или законные представители являются ветеранами боевых действий, участвуют или принимали участие в спецоперации», — говорится в сообщении. Заседание парламента ЯНАО, где обсудят социально важные вопросы и законопроекты, пройдет 18 мая. Проект повестки будет дополняться. Ранее один из депутатов предложил сэкономить на заработной плате в окружном заксобрании. Максим Лазарев предложил прировнять зарплаты к средней по региону — 128 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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