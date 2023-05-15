Депутаты ЯНАО предложили обеспечить детей участников СВО бесплатным горячим питанием

Депутаты предложили обеспечить детей участников спецоперации бесплатным горячим питанием в образовательных учреждениях Ямала. Об этом сообщили в telegram-канале «Заксо ЯНАО».
«Депутаты рассмотрят ряд социально важных законопроектов, в их числе — расширение категорий школьников и студентов, получающих бесплатное горячее питание. Речь идет о детях, чьи родители или законные представители являются ветеранами боевых действий, участвуют или принимали участие в спецоперации», — говорится в сообщении.
Заседание парламента ЯНАО, где обсудят социально важные вопросы и законопроекты, пройдет 18 мая. Проект повестки будет дополняться.
Ранее один из депутатов предложил сэкономить на заработной плате в окружном заксобрании. Максим Лазарев предложил прировнять зарплаты к средней по региону — 128 тысяч рублей.
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