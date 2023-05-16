16 мая 2023
15 мая 2023

Жительница ЯНАО, защищаясь от побоев, зарезала сожителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина нанес сожительнице несколько ударов кулаками в область головы и туловища Фото:

Жительница села Толька Красноселькупского района ЯНАО, защищаясь от побоев, зарезала своего сожителя. По информации окружного следственного управления СКР, мужчина сам спровоцировал ссору.

«Потерпевший в ходе спровоцированной им ссоры нанес сожительнице несколько ударов кулаками в область головы и туловища. Женщина, защищаясь от его противоправных действий, осознавая, что ее действия явно не соответствуют характеру и степени общественной опасности посягательства со стороны 47-летнего сожителя, и являются явно чрезмерными, превышая пределы необходимой обороны, нанесла мужчине ножом один удар в область живота. От полученного телесного повреждения потерпевший скончался», — пояснили в СУ СКР по ЯНАО

Скандал между ямальцами произошел из-за того, что мужчина длительное время употреблял алкоголь. При этом в процессе женщина активно помогала правоохранителям расследовать преступление, которое она совершила. За это она понесет наказание в виде исправительных работ на срок 9 месяцев. Также из ее зарплаты будет удержано 10% в доход государства.

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Жительница села Толька Красноселькупского района ЯНАО, защищаясь от побоев, зарезала своего сожителя. По информации окружного следственного управления СКР, мужчина сам спровоцировал ссору. «Потерпевший в ходе спровоцированной им ссоры нанес сожительнице несколько ударов кулаками в область головы и туловища. Женщина, защищаясь от его противоправных действий, осознавая, что ее действия явно не соответствуют характеру и степени общественной опасности посягательства со стороны 47-летнего сожителя, и являются явно чрезмерными, превышая пределы необходимой обороны, нанесла мужчине ножом один удар в область живота. От полученного телесного повреждения потерпевший скончался», — пояснили в СУ СКР по ЯНАО Скандал между ямальцами произошел из-за того, что мужчина длительное время употреблял алкоголь. При этом в процессе женщина активно помогала правоохранителям расследовать преступление, которое она совершила. За это она понесет наказание в виде исправительных работ на срок 9 месяцев. Также из ее зарплаты будет удержано 10% в доход государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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