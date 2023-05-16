Моор рассказал о готовности Тюменской области исполнить указ Путина

В Тюмени начали обучать координаторов фонда «Защитники Отечества», созданного по указу Путина

17 мая 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

В фонде окажут помощь военным и семьям тех, кто погиб на СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени стартовало обучение координаторов фонда «Защитники Отечества», который, по указу президента России Владимира Путина, будет оказывать помощь участникам СВО и их семьям. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Моор. «Готовимся 1 июня открыть филиал госфонда поддержки участников специальной военной операции „Защитники Отечества“. Он создан по указу президента Владимира Путина. Сейчас будущие социальные координаторы фонда учатся по специальной программе в Тюменском госуниверситете совместно с коллегами из Курганской области», — написал Александр Моор. Социальные координаторы будут персонально сопровождать каждого ветерана СВО и членов семей погибших военнослужащих. Среди волонтеров есть те, чьи родные находятся в зоне спецоперации, а также бывшие военные. Начало работы фонда в Тюменской области намечено на 1 июня.

В Тюмени стартовало обучение координаторов фонда «Защитники Отечества», который, по указу президента России Владимира Путина, будет оказывать помощь участникам СВО и их семьям. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Моор. «Готовимся 1 июня открыть филиал госфонда поддержки участников специальной военной операции „Защитники Отечества“. Он создан по указу президента Владимира Путина. Сейчас будущие социальные координаторы фонда учатся по специальной программе в Тюменском госуниверситете совместно с коллегами из Курганской области», — написал Александр Моор. Социальные координаторы будут персонально сопровождать каждого ветерана СВО и членов семей погибших военнослужащих. Среди волонтеров есть те, чьи родные находятся в зоне спецоперации, а также бывшие военные. Начало работы фонда в Тюменской области намечено на 1 июня.