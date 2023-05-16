16 мая 2023

Власти назвали причину смога, окутавшего Тюмень

Столицу Тюменской области накрыло дымом от пожара вблизи города
© Служба новостей «URA.RU»
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Смог. Тюмень, смог, смог в городе, смог в тюмени
Дым на город несет со стороны Велижанского тракта Фото:

Смог, который в настоящее время могут наблюдать жители Тюмени, принесло в город от пожара на Велижанском тракте. Об этом URA.RU рассказали в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

«Утром 17 мая было зафиксировано возгорание на 9-м километре Велижанского тракта. От этого в городе наблюдается смог», — рассказали URA.RU в департаменте.

Получить оперативную информацию по возгоранию не удалось. В пресс-службе регионального управления МЧС на звонки журналиста не ответили.

По данным сервиса по мониторингу IQAir, в Тюмени концентрация загрязняющих мелкодисперсных частиц в воздухе превышена в четыре раза. Гражданам рекомендуют меньше находиться на улице и носить маски.

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Смог, который в настоящее время могут наблюдать жители Тюмени, принесло в город от пожара на Велижанском тракте. Об этом URA.RU рассказали в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области. «Утром 17 мая было зафиксировано возгорание на 9-м километре Велижанского тракта. От этого в городе наблюдается смог», — рассказали URA.RU в департаменте. Получить оперативную информацию по возгоранию не удалось. В пресс-службе регионального управления МЧС на звонки журналиста не ответили. По данным сервиса по мониторингу IQAir, в Тюмени концентрация загрязняющих мелкодисперсных частиц в воздухе превышена в четыре раза. Гражданам рекомендуют меньше находиться на улице и носить маски.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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