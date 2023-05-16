Власти назвали причину смога, окутавшего Тюмень

Столицу Тюменской области накрыло дымом от пожара вблизи города

Дым на город несет со стороны Велижанского тракта Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Смог, который в настоящее время могут наблюдать жители Тюмени, принесло в город от пожара на Велижанском тракте. Об этом URA.RU рассказали в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

«Утром 17 мая было зафиксировано возгорание на 9-м километре Велижанского тракта. От этого в городе наблюдается смог», — рассказали URA.RU в департаменте.

Получить оперативную информацию по возгоранию не удалось. В пресс-службе регионального управления МЧС на звонки журналиста не ответили.

По данным сервиса по мониторингу IQAir, в Тюмени концентрация загрязняющих мелкодисперсных частиц в воздухе превышена в четыре раза. Гражданам рекомендуют меньше находиться на улице и носить маски.