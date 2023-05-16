Тюменцы остались без дешевой ипотеки по вине банков

Банки, работающие в Тюмени, повысили ипотечные ставки на все программы кредитования

17 мая 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

Процентные ставки по ипотечным программам выросли в середине мая в среднем на 0,25% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Банки, работающие в Тюменской области, повысили ставки по всем ипотечным программам в среднем на 0,25%. Об этом сообщает единый ресурс застройщиков России со ссылкой на аналитический отдел агентства «ЦИАН». «С середины последнего весеннего месяца банки продолжили увеличивать ставки по рыночной, льготной ипотеке и по ипотеке от застройщиков. По мнению экспертов сообщившего об этом агентства ЦИАН, экстремально низкие ипотечные ставки, видимо, навсегда „уходят“ в прошлое», — говорится в сообщении. По данным экспертов, самая низкая ставка осталась в программе «Семейная ипотека» от «Газпромбанка»: здесь кредит обойдется заемщику в 5,6% годовых. Базовая ставка по льготной ипотеке теперь составляет минимум 7,3%, а стандартные программы для покупки жилья в новостройке или на первичном рынке стартуют с отметки в 10,7% в год. Конкретные цифры разнятся в зависимости от банка, отмечают аналитики, но изменения затронули все существующие ипотечные продукты. Ранее URA.RU рассказало, что изменения ипотечных программ ощутимо скажутся на прибыли застройщиков. Например, им будет непросто продать все построенные в 2023 году квартиры.

Банки, работающие в Тюменской области, повысили ставки по всем ипотечным программам в среднем на 0,25%. Об этом сообщает единый ресурс застройщиков России со ссылкой на аналитический отдел агентства «ЦИАН». «С середины последнего весеннего месяца банки продолжили увеличивать ставки по рыночной, льготной ипотеке и по ипотеке от застройщиков. По мнению экспертов сообщившего об этом агентства ЦИАН, экстремально низкие ипотечные ставки, видимо, навсегда „уходят“ в прошлое», — говорится в сообщении. По данным экспертов, самая низкая ставка осталась в программе «Семейная ипотека» от «Газпромбанка»: здесь кредит обойдется заемщику в 5,6% годовых. Базовая ставка по льготной ипотеке теперь составляет минимум 7,3%, а стандартные программы для покупки жилья в новостройке или на первичном рынке стартуют с отметки в 10,7% в год. Конкретные цифры разнятся в зависимости от банка, отмечают аналитики, но изменения затронули все существующие ипотечные продукты. Ранее URA.RU рассказало, что изменения ипотечных программ ощутимо скажутся на прибыли застройщиков. Например, им будет непросто продать все построенные в 2023 году квартиры.