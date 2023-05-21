Курганцам придется снять с учета сгоревшее жилье, чтобы не платить налоги

Курганцы рискуют продолжить платить налоги за сгоревшее жилье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

В Курганской области погорельцам рекомендуют снять с учета жилье, пострадавшее от пожаров. В противном случае, жители продолжат платить налоги за недвижимость. О том, как снять жилье с учета корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе курганского управления Росреестра.

«В случае сноса или демонтажа имущества собственником, уничтожения объекта недвижимости в результате пожара, землетрясения или иного стихийного бедствия право собственности на недвижимость подлежит исключению из ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости). Первое, что нужно сделать — обратиться к кадастровому инженеру за актом обследования», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Сообщается, что акт необходим для того, чтобы владельцам недвижимости не пришлось платить налоги за объект. Данный документ составляется кадастровым инженером. Цена акта, как пояснили URA.RU специалисты, обследования в среднем на рынке от 2,5 до 3,5 тысяч рублей.

Кадастровый инженер Дмитрий Алексеев рассказал корреспонденту URA.RU, что сначала пострадавшим следует получить от курганских властей документы, которые подтверждают факт пожара. Также погорельцам нужно получить денежную компенсацию. «По опыту прошлого года, люди начинают обращаться спустя 2-3 месяца после пожара. Кто-то обращался даже спустя восемь месяцев», — пояснил URA.RU специалист.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане погорельцам выдали 140 жилищных сертификатов. Пострадавшие от пожаров смогут их использовать для возведения нового дома или купить уже готовую недвижимость.