18 мая 2023
17 мая 2023

Глава Росприроднадзора провела совещание с представителями ТЭК в ЯНАО

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Визит Светланы Радионовой в Тюмень. Тюмень , радионова светлана
Светлана Радионова сегодня работает в Ноябрьске Фото:

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова обсудила актуальные вопросы экологической безопасности на Ямале с представителями «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «РН-Пурнефтегаз» и «Харампурнефтегаз» в Ноябрьске (ЯНАО). Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«Начала рабочую поездку в Ноябрьске с совещания по разливам нефтепродуктов в Ямало-Ненецком автономном округе. Вместе с представителями компаний „Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз“, „РН-Пурнефтегаз“ и „Харампурнефтегаз“ обсудили предотвращение аварийных ситуаций и ликвидацию их последствий», — сообщила Радионова.

Ранее URA.RU сообщало, что Светлана Радионова прибыла в Ноябрьск. Она приехала с рабочим визитом на один день.

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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова обсудила актуальные вопросы экологической безопасности на Ямале с представителями «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «РН-Пурнефтегаз» и «Харампурнефтегаз» в Ноябрьске (ЯНАО). Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Начала рабочую поездку в Ноябрьске с совещания по разливам нефтепродуктов в Ямало-Ненецком автономном округе. Вместе с представителями компаний „Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз“, „РН-Пурнефтегаз“ и „Харампурнефтегаз“ обсудили предотвращение аварийных ситуаций и ликвидацию их последствий», — сообщила Радионова. Ранее URA.RU сообщало, что Светлана Радионова прибыла в Ноябрьск. Она приехала с рабочим визитом на один день.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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