Глава Росприроднадзора провела совещание с представителями ТЭК в ЯНАО

Светлана Радионова сегодня работает в Ноябрьске Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова обсудила актуальные вопросы экологической безопасности на Ямале с представителями «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «РН-Пурнефтегаз» и «Харампурнефтегаз» в Ноябрьске (ЯНАО). Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«Начала рабочую поездку в Ноябрьске с совещания по разливам нефтепродуктов в Ямало-Ненецком автономном округе. Вместе с представителями компаний „Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз“, „РН-Пурнефтегаз“ и „Харампурнефтегаз“ обсудили предотвращение аварийных ситуаций и ликвидацию их последствий», — сообщила Радионова.

Ранее URA.RU сообщало, что Светлана Радионова прибыла в Ноябрьск. Она приехала с рабочим визитом на один день.