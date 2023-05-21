21 мая 2023
20 мая 2023
19 мая 2023

Бастрыкин заинтересовался смертью новорожденного в ЯНАО

Глава СКР Бастрыкин потребовал разобраться в гибели новорожденного в Лабытнанги
© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования смерти младенца из Лабытнанги Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах смерти новорожденного ребенка в Лабытнанги (ЯНАО), произошедшей в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«К председателю СК России Александру Бастрыкину в приемную в соцсети „ВКонтакте“ обратилась жительница города Лабытнанги. Она выразила несогласие с ходом установления обстоятельств смерти ее новорожденного ребенка в апреле 2017 года», — сообщает пресс-служба следственного комитета в telegram-канале «Информационный центр СК России».

По словам жительницы Лабытнанги во время беременности и после родов у младенца не был диагностирован порок сердца, что привело к неверным методам лечения и, как следствие, смерти ребенка. Мать опасается, что виновные лица смогут избежать наказания.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ЯНАО Андрею Егорову представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Оно находится в производстве СУ СКР по ЯНАО с 2017 года.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах смерти новорожденного ребенка в Лабытнанги (ЯНАО), произошедшей в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «К председателю СК России Александру Бастрыкину в приемную в соцсети „ВКонтакте“ обратилась жительница города Лабытнанги. Она выразила несогласие с ходом установления обстоятельств смерти ее новорожденного ребенка в апреле 2017 года», — сообщает пресс-служба следственного комитета в telegram-канале «Информационный центр СК России». По словам жительницы Лабытнанги во время беременности и после родов у младенца не был диагностирован порок сердца, что привело к неверным методам лечения и, как следствие, смерти ребенка. Мать опасается, что виновные лица смогут избежать наказания. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ЯНАО Андрею Егорову представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Оно находится в производстве СУ СКР по ЯНАО с 2017 года.
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