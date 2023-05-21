21 мая 2023
20 мая 2023
19 мая 2023

В Тюменской области при пожаре погиб ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Гоголя. Курган, мчс, деревянный дом, заброшенный дом, пожар, огонь, ночь
Пожар произошел ночью 22 мая Фото:

В селе Уват (Тюменская область) во время пожара в однокомнатной квартире погиб пятилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Ночью 22 мая 2023 года произошел пожар в однокомнатной квартире многоквартирного двухэтажного жилого дома по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, в результате которого погиб пятилетний ребенок. Предполагаемой причиной пожара послужил аварийный режим работы акустической колонки», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области за прошлую неделю спасателям удалось потушить более 150 пожаров. Также 61 раз сотрудники МЧС привлекались к устранению последствий ДТП.

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В селе Уват (Тюменская область) во время пожара в однокомнатной квартире погиб пятилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «Ночью 22 мая 2023 года произошел пожар в однокомнатной квартире многоквартирного двухэтажного жилого дома по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, в результате которого погиб пятилетний ребенок. Предполагаемой причиной пожара послужил аварийный режим работы акустической колонки», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области за прошлую неделю спасателям удалось потушить более 150 пожаров. Также 61 раз сотрудники МЧС привлекались к устранению последствий ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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