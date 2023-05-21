В Тюменской области при пожаре погиб ребенок

Пожар произошел ночью 22 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Уват (Тюменская область) во время пожара в однокомнатной квартире погиб пятилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Ночью 22 мая 2023 года произошел пожар в однокомнатной квартире многоквартирного двухэтажного жилого дома по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, в результате которого погиб пятилетний ребенок. Предполагаемой причиной пожара послужил аварийный режим работы акустической колонки», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области за прошлую неделю спасателям удалось потушить более 150 пожаров. Также 61 раз сотрудники МЧС привлекались к устранению последствий ДТП.