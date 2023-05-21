В Кургане элитная гимназия и ЗАГС остались без воды

22 мая 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

В Кургане гимназия №47 и ЗАГС остались без воды из-за аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в связи с аварией на водопроводе по улице Коли Мяготина, 103 без воды остались гимназия №47, ЗАГС и десятки жилых домов. Об этом сообщается в группе «Водного Союза» в соцсети «ВКонтакте». «В связи с аварией на сетях водопровода по адресу: улица Коли Мяготина,103 без ХВС: улица Станционная, 6 (гимназия №47); улица Рихарда Зорге,48 (ЗАГС),52, 52/1, 54; школа — интернат №60», — говорится в сообщении. Также под отключение холодной воды попали десятки жилых домов по улице Коли Мяготина и Красина. Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за повреждения сетей водопровода отключили холодную воду в пожарной части. Также под отключение попали школа №75 и частный сектор от улицы Правды до улицы Партизанской и от улицы Кольцевой до улицы Ушакова.

В Кургане в связи с аварией на водопроводе по улице Коли Мяготина, 103 без воды остались гимназия №47, ЗАГС и десятки жилых домов. Об этом сообщается в группе «Водного Союза» в соцсети «ВКонтакте». «В связи с аварией на сетях водопровода по адресу: улица Коли Мяготина,103 без ХВС: улица Станционная, 6 (гимназия №47); улица Рихарда Зорге,48 (ЗАГС),52, 52/1, 54; школа — интернат №60», — говорится в сообщении. Также под отключение холодной воды попали десятки жилых домов по улице Коли Мяготина и Красина. Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за повреждения сетей водопровода отключили холодную воду в пожарной части. Также под отключение попали школа №75 и частный сектор от улицы Правды до улицы Партизанской и от улицы Кольцевой до улицы Ушакова.