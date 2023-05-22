Участниц скандальной драки в курганском отделе полиции повторно вызвали в суд

Участницы драки в курганском отделе полиции вернулись в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Двум участницам драки в отделе полиции «Куртамышский» (Курганская область) придется повторно пройти апелляцию по делу об угрозе убийством. Информация о пересмотре дела опубликована в системе ГАС «Правосудие».

«С. признана виновной и осуждена за угрозу убийством <…> апелляционное постановление Куртамышского районного суда Курганской области в отношении С. отменить, уголовное дело передать на новое апелляционное рассмотрение в тот же суд второй инстанции в ином составе», — говорится в решении Седьмого кассационного суда. С жалобой на вынесенный приговор обратилась зачинщица конфликта, которая настаивала на своей невиновности.

За нападение в отделении на бывшую коллегу экс-сотрудницу полиции признали виновной в угрозе убийством. Женщину приговорили к семи месяцам лишения свободы, а также постановили выплатить компенсацию морального ущерба в размере 350 тысяч рублей. Апелляционный суд оставил это решение в силе.

В жалобе прокуратуры и истца апелляционный приговор просили отменить. В обоснование жалобы указывалось, что суд не исследовал протоколы осмотра с места происшествия и предметов. Решение об опасном деянии бывшей сотрудницы полиции было вынесено без их учета. Апелляционный суд эти нарушения не устранил, поэтому было решено вернуть дело на пересмотр.

Ранее URA.RU сообщало, что история с дракой сотрудниц полиции завершилась в суде. Зачинщицу драки уволили после внутренней проверки, суды по восстановлению на службе она проиграла.