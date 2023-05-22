Власти ЯНАО разрешили конфликт влиятельных шахматных кланов. Инсайд

Новым руководителем «Полярной шахматной школы Анатолия Карпова» в ЯНАО стала Надежда Егорова

23 мая 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Власти надеются, что назначение нового директора поставит точку в конфликте шахматных кланов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти ЯНАО разрешили конфликт в «Полярной шахматной школе Анатолия Карпова» между семьями Горячкиных и Потаповых. Как сообщил URA.RU источник в правительстве, в учреждении сменился руководитель — новым директором стала Надежда Егорова, а назначение должно прекратить вражду. «В „Полярной шахматной школе Анатолия Карпова“ нашли компромисс в многолетней вражде между шахматными семьями Потаповых и Горячкиных. Кресло директора заведения займет Надежда Егорова, которая в течение 9 лет исполняла обязанности заместителя. Назначение должно поставить точку в затяжном конфликте», — сообщил источник. В департаменте спорта подтвердили назначение. Шахматисты Горячкины (Александра — чемпионка мира, Оксана — бронзовая призерша первенства Европы, Юрий — заслуженный тренер России) враждовали с Павлом Потаповым несколько лет. Они обвиняли его в дискриминации и грозились уйти из спорта, что стало бы для Ямала имиджевой потерей. Потапов в свою очередь указывал на желание Горячкиных занимать привилегированное положение.

Власти ЯНАО разрешили конфликт в «Полярной шахматной школе Анатолия Карпова» между семьями Горячкиных и Потаповых. Как сообщил URA.RU источник в правительстве, в учреждении сменился руководитель — новым директором стала Надежда Егорова, а назначение должно прекратить вражду. «В „Полярной шахматной школе Анатолия Карпова“ нашли компромисс в многолетней вражде между шахматными семьями Потаповых и Горячкиных. Кресло директора заведения займет Надежда Егорова, которая в течение 9 лет исполняла обязанности заместителя. Назначение должно поставить точку в затяжном конфликте», — сообщил источник. В департаменте спорта подтвердили назначение. Шахматисты Горячкины (Александра — чемпионка мира, Оксана — бронзовая призерша первенства Европы, Юрий — заслуженный тренер России) враждовали с Павлом Потаповым несколько лет. Они обвиняли его в дискриминации и грозились уйти из спорта, что стало бы для Ямала имиджевой потерей. Потапов в свою очередь указывал на желание Горячкиных занимать привилегированное положение.