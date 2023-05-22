22 мая 2023
21 мая 2023

Власти ЯНАО разрешили конфликт влиятельных шахматных кланов. Инсайд

Новым руководителем «Полярной шахматной школы Анатолия Карпова» в ЯНАО стала Надежда Егорова
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, шахматы, шахматные фигуры
Власти надеются, что назначение нового директора поставит точку в конфликте шахматных кланов Фото:

Власти ЯНАО разрешили конфликт в «Полярной шахматной школе Анатолия Карпова» между семьями Горячкиных и Потаповых. Как сообщил URA.RU источник в правительстве, в учреждении сменился руководитель — новым директором стала Надежда Егорова, а назначение должно прекратить вражду.

«В „Полярной шахматной школе Анатолия Карпова“ нашли компромисс в многолетней вражде между шахматными семьями Потаповых и Горячкиных. Кресло директора заведения займет Надежда Егорова, которая в течение 9 лет исполняла обязанности заместителя. Назначение должно поставить точку в затяжном конфликте», — сообщил источник. В департаменте спорта подтвердили назначение.

Шахматисты Горячкины (Александра — чемпионка мира, Оксана — бронзовая призерша первенства Европы, Юрий — заслуженный тренер России) враждовали с Павлом Потаповым несколько лет. Они обвиняли его в дискриминации и грозились уйти из спорта, что стало бы для Ямала имиджевой потерей. Потапов в свою очередь указывал на желание Горячкиных занимать привилегированное положение.

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Власти ЯНАО разрешили конфликт в «Полярной шахматной школе Анатолия Карпова» между семьями Горячкиных и Потаповых. Как сообщил URA.RU источник в правительстве, в учреждении сменился руководитель — новым директором стала Надежда Егорова, а назначение должно прекратить вражду. «В „Полярной шахматной школе Анатолия Карпова“ нашли компромисс в многолетней вражде между шахматными семьями Потаповых и Горячкиных. Кресло директора заведения займет Надежда Егорова, которая в течение 9 лет исполняла обязанности заместителя. Назначение должно поставить точку в затяжном конфликте», — сообщил источник. В департаменте спорта подтвердили назначение. Шахматисты Горячкины (Александра — чемпионка мира, Оксана — бронзовая призерша первенства Европы, Юрий — заслуженный тренер России) враждовали с Павлом Потаповым несколько лет. Они обвиняли его в дискриминации и грозились уйти из спорта, что стало бы для Ямала имиджевой потерей. Потапов в свою очередь указывал на желание Горячкиных занимать привилегированное положение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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