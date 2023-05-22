Директор тюменской цирковой студии подарил жене грант, выданный организации по нацпроекту «Культура»

Цирковая студия получила на развитие 2 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ишиме (Тюменская область) директор цирковой студии подарил жене 600 тыс. рублей, полученных организацией в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщает telegram-канал СУ СК по Тюменской области.

«По версии следствия, в 2020—м году в рамках национального проекта „Культура“ цирковой студии были переданы безвозмездно в форме субсидии денежные средства в сумме 2 млн рублей. Обвиняемый, являясь руководителем цирковой студии, злоупотребляя своим положением, в нарушение порядка проведения конкурсных закупок, заключил со своей супругой, работающей режиссером в цирке, два муниципальных контракта на общую сумму 600 тысяч рублей», — указано в собщении telegram-канала СУ СК по Тюменской области.

Деньги предназначались для услуг по созданию новых конкурсных программ. Директор цирковой студии был уволен с работы в связи с утратой доверия. Кроме этого, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.