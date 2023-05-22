В Кургане без воды остался частный сектор в крупном микрорайоне

23 мая 2023 в 22:07 Размер текста - 17 +

Частный сектор в микрорайоне Тополя города Кургана остался без воды из-за аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В микрорайоне Тополя (Курган) произошла авария на сетях водопровода. Об этом сообщается в telegram-канале «АО Водный Союз Курган». «Без холодного водоснабжения остался частный сектор микрорайона Тополя. Авария на сетях произошла на улице Конечная, 21», — говорится в посте. По данным «Водного Союза» над устранением аварии на водопроводных сетях работает бригада компании. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале ресурсоснабжающей организации 23 мая в 19 часов 34 минуты. Ранее URA.RU писало, что в Кургане произошла авария на водопроводе по улице Коли Мяготина, 103. Без воды были гимназия №47, ЗАГС и десятки жилых домов.

В микрорайоне Тополя (Курган) произошла авария на сетях водопровода. Об этом сообщается в telegram-канале «АО Водный Союз Курган». «Без холодного водоснабжения остался частный сектор микрорайона Тополя. Авария на сетях произошла на улице Конечная, 21», — говорится в посте. По данным «Водного Союза» над устранением аварии на водопроводных сетях работает бригада компании. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале ресурсоснабжающей организации 23 мая в 19 часов 34 минуты. Ранее URA.RU писало, что в Кургане произошла авария на водопроводе по улице Коли Мяготина, 103. Без воды были гимназия №47, ЗАГС и десятки жилых домов.