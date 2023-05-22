22 мая 2023

В Кургане без воды остался частный сектор в крупном микрорайоне

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
Частный сектор в микрорайоне Тополя города Кургана остался без воды из-за аварии Фото:

В микрорайоне Тополя (Курган) произошла авария на сетях водопровода. Об этом сообщается в telegram-канале «АО Водный Союз Курган».

«Без холодного водоснабжения остался частный сектор микрорайона Тополя. Авария на сетях произошла на улице Конечная, 21», — говорится в посте.

По данным «Водного Союза» над устранением аварии на водопроводных сетях работает бригада компании. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале ресурсоснабжающей организации 23 мая в 19 часов 34 минуты.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане произошла авария на водопроводе по улице Коли Мяготина, 103. Без воды были гимназия №47, ЗАГС и десятки жилых домов.

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В микрорайоне Тополя (Курган) произошла авария на сетях водопровода. Об этом сообщается в telegram-канале «АО Водный Союз Курган». «Без холодного водоснабжения остался частный сектор микрорайона Тополя. Авария на сетях произошла на улице Конечная, 21», — говорится в посте. По данным «Водного Союза» над устранением аварии на водопроводных сетях работает бригада компании. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале ресурсоснабжающей организации 23 мая в 19 часов 34 минуты. Ранее URA.RU писало, что в Кургане произошла авария на водопроводе по улице Коли Мяготина, 103. Без воды были гимназия №47, ЗАГС и десятки жилых домов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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