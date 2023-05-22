В Кургане без воды остался частный сектор в крупном микрорайоне

В микрорайоне Тополя (Курган) произошла авария на сетях водопровода. Об этом сообщается в telegram-канале «АО Водный Союз Курган».
«Без холодного водоснабжения остался частный сектор микрорайона Тополя. Авария на сетях произошла на улице Конечная, 21», — говорится в посте.
По данным «Водного Союза» над устранением аварии на водопроводных сетях работает бригада компании. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале ресурсоснабжающей организации 23 мая в 19 часов 34 минуты.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане произошла авария на водопроводе по улице Коли Мяготина, 103. Без воды были гимназия №47, ЗАГС и десятки жилых домов.
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