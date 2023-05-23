В Курганской области пройдет соцопрос по проблеме коррупции

24 мая 2023 в 04:26 Размер текста - 17 +

Курганские власти ищут подрядчика для проведения соцопроса по теме коррупции в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство Курганской области ищет подрядчика для проведения соцопроса, чтобы выяснить как жители оценивают уровень коррупции в регионе. Информация опубликована на сайте госзакупок. «Социологическое исследование проводится с целью оценки уровня, структуры и специфики коррупции в Курганской области, а также эффективности принимаемых антикоррупционных мер. Начальная цена контракта — 190 тысяч 666 рублей», — написано документации закупки. В техзадании госзакупки уточняется, что соцопрос будет проводиться с 1 сентября по 13 октября в шести муниципальных и двух городских округах Курганской области. В задании подчеркнуто, что исследование фокусируется на «бытовой» коррупции, возникающей при взаимодействии граждан и чиновников. Также будет изучаться «деловая» коррупция, когда контактируют власть и бизнесмены. Ранее URA.RU писало, что в Зауралье рост числа зарегистрированных фактов дачи и получения взяток произошел в основном за счет Кургана. Лидерами по росту мелких взяток стали также Кетовский и Мокроусовский районы.

Правительство Курганской области ищет подрядчика для проведения соцопроса, чтобы выяснить как жители оценивают уровень коррупции в регионе. Информация опубликована на сайте госзакупок. «Социологическое исследование проводится с целью оценки уровня, структуры и специфики коррупции в Курганской области, а также эффективности принимаемых антикоррупционных мер. Начальная цена контракта — 190 тысяч 666 рублей», — написано документации закупки. В техзадании госзакупки уточняется, что соцопрос будет проводиться с 1 сентября по 13 октября в шести муниципальных и двух городских округах Курганской области. В задании подчеркнуто, что исследование фокусируется на «бытовой» коррупции, возникающей при взаимодействии граждан и чиновников. Также будет изучаться «деловая» коррупция, когда контактируют власть и бизнесмены. Ранее URA.RU писало, что в Зауралье рост числа зарегистрированных фактов дачи и получения взяток произошел в основном за счет Кургана. Лидерами по росту мелких взяток стали также Кетовский и Мокроусовский районы.