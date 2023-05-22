Губернатор Моор получил площадку для пиара в Совфеде перед выборами

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Послание губернатора. Тюмень , моор александр
Александр Моор выступил в Совете Федерации 24 мая Фото:

В Совете Федерации с 22 по 24 мая пройдут Дни Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента. В рамках Дней в Совфеде откроется выставка достижений региона, а также состоится выступление губернатора Тюменской области перед сенаторами.

«24 мая — официальное открытие выставки Тюменской области с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В рамках 545-го заседания Совета Федерации состоится „час субъекта РФ“. О социально-экономическом развитии Тюменской области сенаторам расскажут глава региона Александр Моор и председатель областного Совета депутатов Фуат Сайфитдинов», — рассказали в Совфеде.

По информации источника агентства в политической элите региона, Дни Тюменской области важны для в рамках избирательной кампании Моора. «Ожидается, что по итогам мероприятий Матвиенко отметит эффективность тюменского губернатора, который планирует переизбраться на новый срок в сентябре», — рассказал он.

Ранее URA.RU писало, что Моор уже заручился поддержкой президента России Владимира Путина и уральского полпреда Владимира Якушева. Выборы главы Тюменской области пройдут 10 сентября.

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В Совете Федерации с 22 по 24 мая пройдут Дни Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента. В рамках Дней в Совфеде откроется выставка достижений региона, а также состоится выступление губернатора Тюменской области перед сенаторами. «24 мая — официальное открытие выставки Тюменской области с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В рамках 545-го заседания Совета Федерации состоится „час субъекта РФ“. О социально-экономическом развитии Тюменской области сенаторам расскажут глава региона Александр Моор и председатель областного Совета депутатов Фуат Сайфитдинов», — рассказали в Совфеде. По информации источника агентства в политической элите региона, Дни Тюменской области важны для в рамках избирательной кампании Моора. «Ожидается, что по итогам мероприятий Матвиенко отметит эффективность тюменского губернатора, который планирует переизбраться на новый срок в сентябре», — рассказал он. Ранее URA.RU писало, что Моор уже заручился поддержкой президента России Владимира Путина и уральского полпреда Владимира Якушева. Выборы главы Тюменской области пройдут 10 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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