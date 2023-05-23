23 мая 2023

Матвиенко вспомнила об ученом Менделееве, говоря о Тюменской области

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Торжественное заседание по случаю 297-ой годовщины образования Прокуратуры России. Москва, матвиенко валентина, портрет
Валентина Матвиенко отметила экономические успехи Тюменской области Фото:

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ученый Дмитрий Менделеев был бы рад за современную Тюменскую область. Так она отреагировала на доклад губернатора Александра Моора о социально-экономическом развитии региона в СФ 24 мая.

«Ваш земляк Менделеев не только создал периодическую систему, но и был активным сторонником экономического и социального развития Сибири. Думаю, он был бы рад узнать, что его родной край превратился в один из промышленных центров России», — отметила Матвиенко.

Ранее URA.RU писало, что с 22 по 24 мая в СФ проходят Дни Тюменской области. В рамках мероприятия губернатор Моор отчитался сенаторам об успехах региона и попросил помощи для дальнейшего развития Тюменской области.

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ученый Дмитрий Менделеев был бы рад за современную Тюменскую область. Так она отреагировала на доклад губернатора Александра Моора о социально-экономическом развитии региона в СФ 24 мая. «Ваш земляк Менделеев не только создал периодическую систему, но и был активным сторонником экономического и социального развития Сибири. Думаю, он был бы рад узнать, что его родной край превратился в один из промышленных центров России», — отметила Матвиенко. Ранее URA.RU писало, что с 22 по 24 мая в СФ проходят Дни Тюменской области. В рамках мероприятия губернатор Моор отчитался сенаторам об успехах региона и попросил помощи для дальнейшего развития Тюменской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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