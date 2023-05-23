Матвиенко вспомнила об ученом Менделееве, говоря о Тюменской области

Валентина Матвиенко отметила экономические успехи Тюменской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ученый Дмитрий Менделеев был бы рад за современную Тюменскую область. Так она отреагировала на доклад губернатора Александра Моора о социально-экономическом развитии региона в СФ 24 мая.

«Ваш земляк Менделеев не только создал периодическую систему, но и был активным сторонником экономического и социального развития Сибири. Думаю, он был бы рад узнать, что его родной край превратился в один из промышленных центров России», — отметила Матвиенко.

Ранее URA.RU писало, что с 22 по 24 мая в СФ проходят Дни Тюменской области. В рамках мероприятия губернатор Моор отчитался сенаторам об успехах региона и попросил помощи для дальнейшего развития Тюменской области.