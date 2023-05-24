24 мая 2023

Тюменцам продают заблокированные приставки Xbox под видом работающих

© Служба новостей «URA.RU»
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Варианты подарков. Екатеринбург, xbox one, игровая приставка
Тюменцам продают заблокированные приставки Xbox Фото:

В Тюменской области появились перекупщики, которые продают заблокированные приставки Xbox под видом работающих. Об этом URA.RU рассказали тюменцы, обратившиеся в редакцию. Из-за международных санкций против РФ компания Microsoft начала блокировать работу консолей Xbox на территории России.

«Я увидел в интернете объявление о продаже приставки Xbox. Стоила примерно на 15 тысяч рублей дешевле рыночной цены. Приехал, мы включили ее, вроде все работало. А когда вернулся домой, то не смог подключить ее к сети. Позвонил продавцу, а он сказал мне, что надо было смотреть, что беру, когда покупал. На тот момент я не знал, что приставки в России начали блокировать. Скорее всего, это был перекупщик, потому что на сайте у него много завершенных объявлений по продаже приставок», — сообщил тюменец в разговоре с URA.RU.

С аналогичным продавцом столкнулся другой житель Тюмени. «Нашел недорогую приставку Xbox на сайте бесплатных объявлений. Приехал, начали проверять: у него дома все работало. В том числе, сетевые функции. Когда привез консоль к себе домой, она выдала ошибку 0×80A40401: „Вы находитесь в регионе, где эта служба недоступна“. Позвонил продавцу, спросил, что делать. Он мне ответил, что это все из-за моего провайдера. Сказал, чтобы я сам искал пути решения проблемы в интернете. Положил трубку и больше на звонки не отвечал», — рассказал собеседник агентства.

Ранее агентство писало о том, что жители Тюменской области начали массово избавляться от приставок Xbox. Причиной этому послужила блокировка работы консолей на территории России со стороны Microsoft.

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В Тюменской области появились перекупщики, которые продают заблокированные приставки Xbox под видом работающих. Об этом URA.RU рассказали тюменцы, обратившиеся в редакцию. Из-за международных санкций против РФ компания Microsoft начала блокировать работу консолей Xbox на территории России. «Я увидел в интернете объявление о продаже приставки Xbox. Стоила примерно на 15 тысяч рублей дешевле рыночной цены. Приехал, мы включили ее, вроде все работало. А когда вернулся домой, то не смог подключить ее к сети. Позвонил продавцу, а он сказал мне, что надо было смотреть, что беру, когда покупал. На тот момент я не знал, что приставки в России начали блокировать. Скорее всего, это был перекупщик, потому что на сайте у него много завершенных объявлений по продаже приставок», — сообщил тюменец в разговоре с URA.RU. С аналогичным продавцом столкнулся другой житель Тюмени. «Нашел недорогую приставку Xbox на сайте бесплатных объявлений. Приехал, начали проверять: у него дома все работало. В том числе, сетевые функции. Когда привез консоль к себе домой, она выдала ошибку 0×80A40401: „Вы находитесь в регионе, где эта служба недоступна“. Позвонил продавцу, спросил, что делать. Он мне ответил, что это все из-за моего провайдера. Сказал, чтобы я сам искал пути решения проблемы в интернете. Положил трубку и больше на звонки не отвечал», — рассказал собеседник агентства. Ранее агентство писало о том, что жители Тюменской области начали массово избавляться от приставок Xbox. Причиной этому послужила блокировка работы консолей на территории России со стороны Microsoft.
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