После временного снижения цен в Кургане начала дорожать водка

В Кургане растут средние цены на литр водки. Об этом сообщается на официальном сайте Службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.
«Средние потребительские цены на воду по Курганской области составили 705 рублей. Это на 1,29% больше, чем за предыдущий отчетный период», — указано на сайте Свердловскстата.
На данный момент водка в Кургане дороже, чем в Екатеринбурге, где литр алкоголя обходится жителям в 662 рубля. В Свердловской области наблюдается снижение средней стоимости водки.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане после череды повышения цен стала дешеветь водка. Свердловскстат зафиксировал, что снижение стоимость алкогольного напитка было на 2%.
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