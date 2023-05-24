24 мая 2023

После временного снижения цен в Кургане начала дорожать водка

© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Курган, алкоголизм, виски, алкоголь, бутылки, стеклотара, вино, суррогатный алкоголь
В Кургане после снижения цен подорожала водка Фото:

В Кургане растут средние цены на литр водки. Об этом сообщается на официальном сайте Службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«Средние потребительские цены на воду по Курганской области составили 705 рублей. Это на 1,29% больше, чем за предыдущий отчетный период», — указано на сайте Свердловскстата.

На данный момент водка в Кургане дороже, чем в Екатеринбурге, где литр алкоголя обходится жителям в 662 рубля. В Свердловской области наблюдается снижение средней стоимости водки.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане после череды повышения цен стала дешеветь водка. Свердловскстат зафиксировал, что снижение стоимость алкогольного напитка было на 2%.

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В Кургане растут средние цены на литр водки. Об этом сообщается на официальном сайте Службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «Средние потребительские цены на воду по Курганской области составили 705 рублей. Это на 1,29% больше, чем за предыдущий отчетный период», — указано на сайте Свердловскстата. На данный момент водка в Кургане дороже, чем в Екатеринбурге, где литр алкоголя обходится жителям в 662 рубля. В Свердловской области наблюдается снижение средней стоимости водки. Ранее URA.RU писало, что в Кургане после череды повышения цен стала дешеветь водка. Свердловскстат зафиксировал, что снижение стоимость алкогольного напитка было на 2%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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