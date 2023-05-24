После временного снижения цен в Кургане начала дорожать водка

25 мая 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

В Кургане после снижения цен подорожала водка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане растут средние цены на литр водки. Об этом сообщается на официальном сайте Службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «Средние потребительские цены на воду по Курганской области составили 705 рублей. Это на 1,29% больше, чем за предыдущий отчетный период», — указано на сайте Свердловскстата. На данный момент водка в Кургане дороже, чем в Екатеринбурге, где литр алкоголя обходится жителям в 662 рубля. В Свердловской области наблюдается снижение средней стоимости водки. Ранее URA.RU писало, что в Кургане после череды повышения цен стала дешеветь водка. Свердловскстат зафиксировал, что снижение стоимость алкогольного напитка было на 2%.

В Кургане растут средние цены на литр водки. Об этом сообщается на официальном сайте Службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «Средние потребительские цены на воду по Курганской области составили 705 рублей. Это на 1,29% больше, чем за предыдущий отчетный период», — указано на сайте Свердловскстата. На данный момент водка в Кургане дороже, чем в Екатеринбурге, где литр алкоголя обходится жителям в 662 рубля. В Свердловской области наблюдается снижение средней стоимости водки. Ранее URA.RU писало, что в Кургане после череды повышения цен стала дешеветь водка. Свердловскстат зафиксировал, что снижение стоимость алкогольного напитка было на 2%.