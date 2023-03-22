В Кургане после череды повышения цен стала дешеветь водка

В Кургане водка дорожала несколько месяцев подряд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане после нескольких месяцев повышения цен на водку зафиксировали снижение ее средней стоимости. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«По данным на 20 марта 2023 года средняя стоимость алкогольного напитка по Кургану составила 706 рублей за литр. Это на 2% меньше, чем за предыдущий период. До этого изменения средней цены на водку наблюдалась несколько месяцев подряд», — указано на сайте Свердловскстата.

Все началось с подорожания водки до 690 рублей. Тогда алкогольный напиток вырос в стоимости на 2% и в последующем стабильно поднимался в цене на несколько процентов. Позднее удалось посчитать, что водка в курганских магазинах на 30 рублей дороже, чем в магазинах Екатеринбурга. Разница составила около 30 рублей. По данным Свердловскстата на 13 марта, последнее повышение стоимости алкогольного напитка достигало 718 рублей.