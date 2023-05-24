Полицейские уехали в Ленинградскую область, чтобы найти курганца, укравшего 10 000 рублей

25 мая 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции доставили подозреваемого в Курган Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курганские полицейские отправились в командировку в Ленинградскую область, чтобы задержать мужчину, которого подозревают в краже 10 000 рублей, совершенной пят лет назад. Данная информация была размещена 25 мая на сайте УМВД России по Курганской области. «Сотрудники отдела уголовного розыска городского УМВД выехали в служебную командировку в Ленинградскую область, где проживал злоумышленник, и доставили его в Курган. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», — указано в сообщении. Мужчина в 2018 году открыто похитил из кассы 10 000 рублей. Продавец пытался помешать ему, но злоумышленник успел скрыться. Подозреваемый уехал из Курганской области, но позже его привлекли к ответственности за другое преступление. «При исследовании его биологического материала установлено совпадение по федеральной базе данных с ранее поставленным на учет генетическим профилем», — рассказали в ведомстве.

Курганские полицейские отправились в командировку в Ленинградскую область, чтобы задержать мужчину, которого подозревают в краже 10 000 рублей, совершенной пят лет назад. Данная информация была размещена 25 мая на сайте УМВД России по Курганской области. «Сотрудники отдела уголовного розыска городского УМВД выехали в служебную командировку в Ленинградскую область, где проживал злоумышленник, и доставили его в Курган. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», — указано в сообщении. Мужчина в 2018 году открыто похитил из кассы 10 000 рублей. Продавец пытался помешать ему, но злоумышленник успел скрыться. Подозреваемый уехал из Курганской области, но позже его привлекли к ответственности за другое преступление. «При исследовании его биологического материала установлено совпадение по федеральной базе данных с ранее поставленным на учет генетическим профилем», — рассказали в ведомстве.