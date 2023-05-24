24 мая 2023

Тюменские базы отдыха рискуют потерять прибыль из-за запретов властей

© Служба новостей «URA.RU»
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Шашлыки. Тюмень, мангал, шашлыки, отдых
На загородных площадках убраны мангалы и введен запрет на разведение огня Фото:

Тюменские базы отдыха рискуют потерять прибыль из-за запрета властей на разведение огня. Так даже на закрытых частных территориях нельзя разводить костры и жарить шашлыки. Об этом рассказали сотрудники сразу нескольких загородных клубов.

«У нас запрещено разжигать мангалы до 3 июня. Гости привозят либо электрогриль, либо готовое мясо с собой. Пока режим ЧС, пожароопасный период, соблюдаем все ограничения. Кто находится в лесном фонде, тот вынужден отказаться от открытых костров», — сообщила сотрудница базы отдыха «Боровое».

В другом загородном клубе, расположенном в Тюменской области, частично подтвердили эту информацию. «Из-за режима ЧС не разрешают нам жарить шашлыки на всей территории. Даже если снимать домик. Мангалы везде убраны и запрещены к использованию, так как находимся в лесу», — сообщили в «Кулига парк». Но, по словам сотрудника базы, ситуацию сглаживают другие активности на территории базы — прокаты спортивного инвентаря, экскурсии и прочее.

Агентство направило запрос в пресс-службу главного управления МЧС России по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

В Тюменской области с 7 мая 2023 года действует режим ЧС. Гражданам запрещено посещать лес, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, а также запускать фейерверки. Постановление касается и разведения огня на базах отдыха.

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Тюменские базы отдыха рискуют потерять прибыль из-за запрета властей на разведение огня. Так даже на закрытых частных территориях нельзя разводить костры и жарить шашлыки. Об этом рассказали сотрудники сразу нескольких загородных клубов. «У нас запрещено разжигать мангалы до 3 июня. Гости привозят либо электрогриль, либо готовое мясо с собой. Пока режим ЧС, пожароопасный период, соблюдаем все ограничения. Кто находится в лесном фонде, тот вынужден отказаться от открытых костров», — сообщила сотрудница базы отдыха «Боровое». В другом загородном клубе, расположенном в Тюменской области, частично подтвердили эту информацию. «Из-за режима ЧС не разрешают нам жарить шашлыки на всей территории. Даже если снимать домик. Мангалы везде убраны и запрещены к использованию, так как находимся в лесу», — сообщили в «Кулига парк». Но, по словам сотрудника базы, ситуацию сглаживают другие активности на территории базы — прокаты спортивного инвентаря, экскурсии и прочее. Агентство направило запрос в пресс-службу главного управления МЧС России по Тюменской области. Ответ на него ожидается. В Тюменской области с 7 мая 2023 года действует режим ЧС. Гражданам запрещено посещать лес, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, а также запускать фейерверки. Постановление касается и разведения огня на базах отдыха.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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