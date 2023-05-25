Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к выпускникам школ, которые сдают ЕГЭ. Видеообращение он опубликовал в своем telegram-канале.
«Дорогие ученики! Сегодня у вас начинаются государственные экзамены. Я прекрасно понимаю, какие эмоции вы испытываете. Прекрасно понимаю, как переживают ваши родители. Я уже сам трижды сдавал ЕГЭ. Хотел бы вам посоветовать — будьте уверены, ведь все, что нужно для сдачи ЕГЭ вам уже дали ваши учителя. Желаю вам спокойствия и уверенности в своих силах», — сказал губернатор. Также он напомнил о том, что те, кто сдадут государственные экзамены на 100 баллов получат от правительства региона 100 тысяч рублей.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.