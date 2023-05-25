Моор обратился к выпускникам школ с важным заявлением. Видео

26 мая 2023 в 08:27 Размер текста - 17 +

Александр Моор напомнил о том, что те, кто сдадут экзамены на 100 баллов получат от правительства региона 100 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к выпускникам школ, которые сдают ЕГЭ. Видеообращение он опубликовал в своем telegram-канале. «Дорогие ученики! Сегодня у вас начинаются государственные экзамены. Я прекрасно понимаю, какие эмоции вы испытываете. Прекрасно понимаю, как переживают ваши родители. Я уже сам трижды сдавал ЕГЭ. Хотел бы вам посоветовать — будьте уверены, ведь все, что нужно для сдачи ЕГЭ вам уже дали ваши учителя. Желаю вам спокойствия и уверенности в своих силах», — сказал губернатор. Также он напомнил о том, что те, кто сдадут государственные экзамены на 100 баллов получат от правительства региона 100 тысяч рублей.

Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к выпускникам школ, которые сдают ЕГЭ. Видеообращение он опубликовал в своем telegram-канале. «Дорогие ученики! Сегодня у вас начинаются государственные экзамены. Я прекрасно понимаю, какие эмоции вы испытываете. Прекрасно понимаю, как переживают ваши родители. Я уже сам трижды сдавал ЕГЭ. Хотел бы вам посоветовать — будьте уверены, ведь все, что нужно для сдачи ЕГЭ вам уже дали ваши учителя. Желаю вам спокойствия и уверенности в своих силах», — сказал губернатор. Также он напомнил о том, что те, кто сдадут государственные экзамены на 100 баллов получат от правительства региона 100 тысяч рублей.