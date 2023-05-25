25 мая 2023

Моор обратился к выпускникам школ с важным заявлением. Видео

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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, моор александр
Александр Моор напомнил о том, что те, кто сдадут экзамены на 100 баллов получат от правительства региона 100 тысяч рублей Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к выпускникам школ, которые сдают ЕГЭ. Видеообращение он опубликовал в своем telegram-канале.

«Дорогие ученики! Сегодня у вас начинаются государственные экзамены. Я прекрасно понимаю, какие эмоции вы испытываете. Прекрасно понимаю, как переживают ваши родители. Я уже сам трижды сдавал ЕГЭ. Хотел бы вам посоветовать — будьте уверены, ведь все, что нужно для сдачи ЕГЭ вам уже дали ваши учителя. Желаю вам спокойствия и уверенности в своих силах», — сказал губернатор. Также он напомнил о том, что те, кто сдадут государственные экзамены на 100 баллов получат от правительства региона 100 тысяч рублей.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к выпускникам школ, которые сдают ЕГЭ. Видеообращение он опубликовал в своем telegram-канале. «Дорогие ученики! Сегодня у вас начинаются государственные экзамены. Я прекрасно понимаю, какие эмоции вы испытываете. Прекрасно понимаю, как переживают ваши родители. Я уже сам трижды сдавал ЕГЭ. Хотел бы вам посоветовать — будьте уверены, ведь все, что нужно для сдачи ЕГЭ вам уже дали ваши учителя. Желаю вам спокойствия и уверенности в своих силах», — сказал губернатор. Также он напомнил о том, что те, кто сдадут государственные экзамены на 100 баллов получат от правительства региона 100 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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