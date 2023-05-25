Завод зятя сенатора Муратова увеличил выручку более чем в четыре раза

26 мая 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Выручка «Кургандормаша» выросла до 323,5 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На заводе «Кургандормаш», председателем совета директоров которого является Юрий Авдалов — зять сенатора Сергея Муратова, выручка за год увеличилась более чем в четыре раза. Информация об этом размещена в бухгалтерской отчетности предприятия. «Отчет о финансовых результатах за 2022 год. АО „Курганский завод дорожных машин“. Чистая прибыль — 323 546 000 рублей», — говорится в документе на сервисе СБИС. По данным на 2021 год прибыль составляла чуть более 74 млн рублей. Выручка предприятия выросла до 2,6 млрд рублей. Это больше чем на 800 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что завод «Курганстальмост» За 2022 год заработал более полумиллиарда. Чистая прибыль предприятия составила 901,1 тысяч рублей. Завод «Курганхиммаш», производящий оборудование для нефтяников, наоборот, потерял за год около 309 млн рублей прибыли. Также на предприятии почти на половину снизилась выручка. По итогам прошлого года она составила 1,6 млрд рублей.

На заводе «Кургандормаш», председателем совета директоров которого является Юрий Авдалов — зять сенатора Сергея Муратова, выручка за год увеличилась более чем в четыре раза. Информация об этом размещена в бухгалтерской отчетности предприятия. «Отчет о финансовых результатах за 2022 год. АО „Курганский завод дорожных машин“. Чистая прибыль — 323 546 000 рублей», — говорится в документе на сервисе СБИС. По данным на 2021 год прибыль составляла чуть более 74 млн рублей. Выручка предприятия выросла до 2,6 млрд рублей. Это больше чем на 800 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что завод «Курганстальмост» За 2022 год заработал более полумиллиарда. Чистая прибыль предприятия составила 901,1 тысяч рублей. Завод «Курганхиммаш», производящий оборудование для нефтяников, наоборот, потерял за год около 309 млн рублей прибыли. Также на предприятии почти на половину снизилась выручка. По итогам прошлого года она составила 1,6 млрд рублей.