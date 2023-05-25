Жительница курганского города боится жить в разваливающемся доме, которому 167 лет

26 мая 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Дом был построен в 1856 году (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В городе Шадринске Курганской области жильцам аварийного дома, построенного в 1856 году, придется находиться в нем еще несколько лет, так как дом смогут расселить только после 2025 года. Об этом URA.RU рассказала местная жительница, которая боится там жить. «Наш дом, 1856 года, расположен на ул. Труда, 8. Независимая экспертиза показала 87% износа дома. Власти нам сказали, что мы не входим программу расселения до 2025 года», — рассказала женщина. Обратившаяся прикрепила фото постановление администрации, в котором указано, что дом признан аварийным в 2019 году. Представители власти рекомендовали собственникам самим снести его до конца 2025 года. В пресс-службе мэрии Шадринска URA.RU объяснили, что дом получил статус аварийного после 2017 года, из-за чего его смогут включить в следующую программу переселения. «Сейчас на уровне региона формируются списки, этот дом в них есть», — добавили в администрации. Ранее стало известно, что мэрии Кургану внепланово выделили 117,5 млн рублей на переселение людей из аварийных домов. В ближайшее время в городе планируют снести шесть аварийных домов.

В городе Шадринске Курганской области жильцам аварийного дома, построенного в 1856 году, придется находиться в нем еще несколько лет, так как дом смогут расселить только после 2025 года. Об этом URA.RU рассказала местная жительница, которая боится там жить. «Наш дом, 1856 года, расположен на ул. Труда, 8. Независимая экспертиза показала 87% износа дома. Власти нам сказали, что мы не входим программу расселения до 2025 года», — рассказала женщина. Обратившаяся прикрепила фото постановление администрации, в котором указано, что дом признан аварийным в 2019 году. Представители власти рекомендовали собственникам самим снести его до конца 2025 года. В пресс-службе мэрии Шадринска URA.RU объяснили, что дом получил статус аварийного после 2017 года, из-за чего его смогут включить в следующую программу переселения. «Сейчас на уровне региона формируются списки, этот дом в них есть», — добавили в администрации. Ранее стало известно, что мэрии Кургану внепланово выделили 117,5 млн рублей на переселение людей из аварийных домов. В ближайшее время в городе планируют снести шесть аварийных домов.