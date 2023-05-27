27 мая 2023
26 мая 2023

В Тюмени осудят мужчину, который украл из магазина сотню аккумуляторов

© Служба новостей «URA.RU»
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Дома возле Центрального стадиона, приготовленные к сносу. Екатеринбург, автомагазин
Из магазина было украдено 100 аккумуляторов на сумму 1,3 миллиона рублей Фото:

В Тюмени осудят 46-летнего арендодателя магазина автозапчастей на улице Ямской, который украл из него примерно 100 аккумуляторов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

«В Тюмени за кражу из магазина автозапчастей порядка 100 аккумуляторов и зарядных устройств к ним на сумму 1,3 миллиона рублей осудят 46-летнего арендодателя помещения для этой торговой точки, которая расположена на улице Ямской», — пишут в пресс-службе ведомства.

По их словам, обвиняемый сдал объект в 2019 году, а перед новогодними праздниками забрал ключи у арендатора, чтобы провести технический осмотр площади. Однако вместо этого мужчина ночью вывез товар и продал его третьим лицам.

Потерпевший сообщил в полицию, когда опознал вора по камерам видеонаблюдения на рядом стоящих домах. Попавший под подозрения арендодателя долгое время отрицал свою причастность к происшествию, однако следователям удалось доказать вину.

На данный момент уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ было направлено в суд. Для того, чтобы возместить ущерб потерпевшему был наложен арест на автомобиль 46-летнего мужчины стоимостью 750 тысяч рублей.

Ранее сотрудница «Почты России» в поселке Яр Тюменской области украла из местного отделения 240 тысяч рублей. За это она пообещала начальнику выплачивать по 5 тысяч рублей в месяц, однако после чего пропала. Деньги она потратила на продукты, пылесос и вещи для своих детей.

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В Тюмени осудят 46-летнего арендодателя магазина автозапчастей на улице Ямской, который украл из него примерно 100 аккумуляторов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России. «В Тюмени за кражу из магазина автозапчастей порядка 100 аккумуляторов и зарядных устройств к ним на сумму 1,3 миллиона рублей осудят 46-летнего арендодателя помещения для этой торговой точки, которая расположена на улице Ямской», — пишут в пресс-службе ведомства. По их словам, обвиняемый сдал объект в 2019 году, а перед новогодними праздниками забрал ключи у арендатора, чтобы провести технический осмотр площади. Однако вместо этого мужчина ночью вывез товар и продал его третьим лицам. Потерпевший сообщил в полицию, когда опознал вора по камерам видеонаблюдения на рядом стоящих домах. Попавший под подозрения арендодателя долгое время отрицал свою причастность к происшествию, однако следователям удалось доказать вину. На данный момент уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ было направлено в суд. Для того, чтобы возместить ущерб потерпевшему был наложен арест на автомобиль 46-летнего мужчины стоимостью 750 тысяч рублей. Ранее сотрудница «Почты России» в поселке Яр Тюменской области украла из местного отделения 240 тысяч рублей. За это она пообещала начальнику выплачивать по 5 тысяч рублей в месяц, однако после чего пропала. Деньги она потратила на продукты, пылесос и вещи для своих детей.
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