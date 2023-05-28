В Тюменской области начали торговать дефицитными квадрокоптерами

Квадрокоптеры DJI Mavic третьего поколения снова продаются в Тюмени Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Тюмени появились частные предприниматели, которые торгуют профессиональными дронами DJI Mavic. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Китайский производитель дронов DJI ушел с российского рынка после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

«Некоторые частники наладили прямые поставки профессиональных дронов DJI Mavic из Китая в Россию. Стоят такие квадрокоптеры значительно дороже, чем, например, привезенные по параллельному импорту из Казахстана, потому что китайские аппараты нужно „прошивать“. То есть, устанавливать определенное программное обеспечение, чтобы БПЛА работали на территории России», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что средняя стоимость квадрокоптеров DJI Mavic третьего поколения, привезенных в Тюмень из Китая, начинается от 200 тысяч рублей. Цены на аппараты могут быть значительно выше: это зависит от комплектации дронов.

Ранее агентство писало о том, что в цифровых гипермаркетах Тюменской области закончились топовые модели квадрокоптеров китайского производителя DJI, а новых поставок из-за международных санкций нет. В сети магазинов электротехники DNS агентству сообщили, что дроны будут доставляться в Россию по параллельному импорту.

США и страны ЕС ввели санкции против России в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Западные лидеры открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон экономическому, гуманитарному и социальному секторам страны. На фоне санкционного давления российский рынок покинули многие зарубежные компании и производители.