29 мая 2023
28 мая 2023
27 мая 2023

Жители ЯНАО пожаловались на ухудшение сотовой связи от оператора «Мегафон». Скрин

Жители Лабытнанги сообщили в соцсетях об ухудшении качества мобильной связи и интернета
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Лабытнанги пожаловались на ухудшение качества связи и мобильного интернета Фото:

Житель Лабытнанги (ЯНАО) Максим Белозеров сообщил о низкой скорости мобильного интернета от сотового оператора «Мегафон». В комментариях к посту, опубликованному в социальной сети его поддержали другие пользователи, они также пожаловались на мобильную связь и других сотовых операторов.

«Как у владельцев связи оператора „Мегафон“ сегодня работает мобильный интернет, или только мне так везет?» — поинтересовался Максим Белозеров в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте». К посту приложен скриншот, на котором видно, что скорость мобильного интернета низкая.

«Целый день проблемы с интернетом», — подтвердил Вадим. «У меня Yota тормозит», — написала Ольга. «Мегафон» сегодня оставляет желать лучшего, дозвониться нельзя, а интернет — отдельная тема», — сообщил Дмитрий. «Сейчас все операторы тормозят», — пожаловался Александр. Наталья предположила, что сбои происходят из-за усиленной подготовки школьников к экзаменам. Андрей посоветовал выбирать конкретный стандарт мобильного интернета.

В комментариях представители сотовых операторов советуют обращаться в службу поддержки компаний, с каждым клиентом работают индивидуально. Корреспондент агентства обратился в пресс-службу оператора «Мегафон» за уточнением информации, ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщило, что жители Нового Уренгоя пожаловались на низкую скорость интернета от провайдера «Ростелеком». Перебои произошли из-за повреждения связи на участке в Тюменской области.

Фото:
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Житель Лабытнанги (ЯНАО) Максим Белозеров сообщил о низкой скорости мобильного интернета от сотового оператора «Мегафон». В комментариях к посту, опубликованному в социальной сети его поддержали другие пользователи, они также пожаловались на мобильную связь и других сотовых операторов. «Как у владельцев связи оператора „Мегафон“ сегодня работает мобильный интернет, или только мне так везет?» — поинтересовался Максим Белозеров в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте». К посту приложен скриншот, на котором видно, что скорость мобильного интернета низкая. «Целый день проблемы с интернетом», — подтвердил Вадим. «У меня Yota тормозит», — написала Ольга. «Мегафон» сегодня оставляет желать лучшего, дозвониться нельзя, а интернет — отдельная тема», — сообщил Дмитрий. «Сейчас все операторы тормозят», — пожаловался Александр. Наталья предположила, что сбои происходят из-за усиленной подготовки школьников к экзаменам. Андрей посоветовал выбирать конкретный стандарт мобильного интернета. В комментариях представители сотовых операторов советуют обращаться в службу поддержки компаний, с каждым клиентом работают индивидуально. Корреспондент агентства обратился в пресс-службу оператора «Мегафон» за уточнением информации, ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщило, что жители Нового Уренгоя пожаловались на низкую скорость интернета от провайдера «Ростелеком». Перебои произошли из-за повреждения связи на участке в Тюменской области.
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