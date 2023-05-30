Детским стоматологам в Кургане готовы платить более сотни тысяч рублей

Работодатели предлагают зарплату от 150 тысяч рублей в месяц
В Кургане ищут детского стоматолога на зарплату от 150 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщается в объявлении на сайте Avito в разделе «Вакансии».
«Требования: высшее образование, интернатура или ординатура по детской стоматологии, действующий сертификат и клиентоориентированность. В обязанности входит оказывание квалифицированной медпомощи по специальности, консультации и оформление документов», — говорится в объявлении. Работодатели готовы платить специалисту от 150 тысяч рублей в месяц.
Ранее жители Кургана жаловались, что не могут записать детей на приемы к стоматологам. Власти подтвердили дефицит стоматологов.
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