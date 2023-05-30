30 мая 2023
29 мая 2023

Детским стоматологам в Кургане готовы платить более сотни тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, зарплата, мелочь, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Работодатели предлагают зарплату от 150 тысяч рублей в месяц Фото:

В Кургане ищут детского стоматолога на зарплату от 150 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщается в объявлении на сайте Avito в разделе «Вакансии».

«Требования: высшее образование, интернатура или ординатура по детской стоматологии, действующий сертификат и клиентоориентированность. В обязанности входит оказывание квалифицированной медпомощи по специальности, консультации и оформление документов», — говорится в объявлении. Работодатели готовы платить специалисту от 150 тысяч рублей в месяц.

Ранее жители Кургана жаловались, что не могут записать детей на приемы к стоматологам. Власти подтвердили дефицит стоматологов.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане ищут детского стоматолога на зарплату от 150 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщается в объявлении на сайте Avito в разделе «Вакансии». «Требования: высшее образование, интернатура или ординатура по детской стоматологии, действующий сертификат и клиентоориентированность. В обязанности входит оказывание квалифицированной медпомощи по специальности, консультации и оформление документов», — говорится в объявлении. Работодатели готовы платить специалисту от 150 тысяч рублей в месяц. Ранее жители Кургана жаловались, что не могут записать детей на приемы к стоматологам. Власти подтвердили дефицит стоматологов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...