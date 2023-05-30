30 мая 2023

Двое курганцев попали в больницу после ДТП на городском проспекте. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган , бсмп, машина скорой помощи, скорая помошь
Двое курганцев увезли в больницу после ДТП Фото:

Водитель иномарки и пассажир такси были транспортированы в медучреждения после сильной аварии на перекрестке улицы Промышленной и проспекта Машиностроителей. Видео с места аварии появилось в курганских пабликах.

«ДТП на проспекте Машиностроителей», — сообщается в telegram-канале ЧП Курган. В городском отделе ГИБДД подтвердили факт аварии и сообщили, что в инциденте пострадали два человека.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 54-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал с пассажиром 1994 г. р. в сторону Заозерного. Навстречу ему двигалась 37-летняя женщина на автомобиле «Daihatsu». При повороте иномарки налево на улицу Промышленная, автомобили столкнулись.

В ДТП травмы получили водитель иномарки и пассажир «Гранты». Их увезли медработники для оказания помощи.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане в аварию попал автомобиль сотрудников Росгвардии. В этой аварии обошлось без пострадавших.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Водитель иномарки и пассажир такси были транспортированы в медучреждения после сильной аварии на перекрестке улицы Промышленной и проспекта Машиностроителей. Видео с места аварии появилось в курганских пабликах. «ДТП на проспекте Машиностроителей», — сообщается в telegram-канале ЧП Курган. В городском отделе ГИБДД подтвердили факт аварии и сообщили, что в инциденте пострадали два человека. По предварительным данным Госавтоинспекции, 54-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал с пассажиром 1994 г. р. в сторону Заозерного. Навстречу ему двигалась 37-летняя женщина на автомобиле «Daihatsu». При повороте иномарки налево на улицу Промышленная, автомобили столкнулись. В ДТП травмы получили водитель иномарки и пассажир «Гранты». Их увезли медработники для оказания помощи. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане в аварию попал автомобиль сотрудников Росгвардии. В этой аварии обошлось без пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...