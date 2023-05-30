Водитель иномарки и пассажир такси были транспортированы в медучреждения после сильной аварии на перекрестке улицы Промышленной и проспекта Машиностроителей. Видео с места аварии появилось в курганских пабликах.
«ДТП на проспекте Машиностроителей», — сообщается в telegram-канале ЧП Курган. В городском отделе ГИБДД подтвердили факт аварии и сообщили, что в инциденте пострадали два человека.
По предварительным данным Госавтоинспекции, 54-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал с пассажиром 1994 г. р. в сторону Заозерного. Навстречу ему двигалась 37-летняя женщина на автомобиле «Daihatsu». При повороте иномарки налево на улицу Промышленная, автомобили столкнулись.
В ДТП травмы получили водитель иномарки и пассажир «Гранты». Их увезли медработники для оказания помощи.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане в аварию попал автомобиль сотрудников Росгвардии. В этой аварии обошлось без пострадавших.
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