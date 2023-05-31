У боевика мексиканского картеля заметили Javelin, который США поставляли Киеву 31 мая 2023 в 23:53 Размер текста - 17 + Американские Javelin, которые поставляли на Украину, оказались у боевиков картеля в Мексике Фото: NIDS/NATO Multimedia Library В Мексике у боевика заметили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin. Данный ПТРК поставляли США на Украину. Видеозапись об этом появилась в мексиканских СМИ. «На видеозаписи боевик в бронежилете с логотипом Los Escorpiones, ячейки „Картеля залива“, несет автомат АК-47 и американский ПТРК FGM-148 Javelin. Этот комплекс США поставляли на Украину», — пишут РИА Новости , ссылаясь на мексиканские СМИ. По данным издания, видео было снято предположительно 29 мая на шоссе в Матаморосе в штате Тамаулипас. США поставили на Украину по данным СМИ, тысячи комплексов Javelin, которые затем попали на черный рынок оружия. Комплексы продаются по цене от 20 до 60 тысяч долларов США, а ракеты к ним, по информации издания, стоят 30 тысяч. Ранее URA.RU сообщало, что США направили на Украину более 1800 противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заявили в Минобороны США. В Мексике у боевика заметили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin. Данный ПТРК поставляли США на Украину. Видеозапись об этом появилась в мексиканских СМИ. «На видеозаписи боевик в бронежилете с логотипом Los Escorpiones, ячейки „Картеля залива“, несет автомат АК-47 и американский ПТРК FGM-148 Javelin. Этот комплекс США поставляли на Украину», — пишут РИА Новости, ссылаясь на мексиканские СМИ. По данным издания, видео было снято предположительно 29 мая на шоссе в Матаморосе в штате Тамаулипас. США поставили на Украину по данным СМИ, тысячи комплексов Javelin, которые затем попали на черный рынок оружия. Комплексы продаются по цене от 20 до 60 тысяч долларов США, а ракеты к ним, по информации издания, стоят 30 тысяч. Ранее URA.RU сообщало, что США направили на Украину более 1800 противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заявили в Минобороны США. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям