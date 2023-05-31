31 мая 2023

У боевика мексиканского картеля заметили Javelin, который США поставляли Киеву

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Американские Javelin, которые поставляли на Украину, оказались у боевиков картеля в Мексике Фото:

В Мексике у боевика заметили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin. Данный ПТРК поставляли США на Украину. Видеозапись об этом появилась в мексиканских СМИ.

«На видеозаписи боевик в бронежилете с логотипом Los Escorpiones, ячейки „Картеля залива“, несет автомат АК-47 и американский ПТРК FGM-148 Javelin. Этот комплекс США поставляли на Украину», — пишут РИА Новости, ссылаясь на мексиканские СМИ.

По данным издания, видео было снято предположительно 29 мая на шоссе в Матаморосе в штате Тамаулипас. США поставили на Украину по данным СМИ, тысячи комплексов Javelin, которые затем попали на черный рынок оружия. Комплексы продаются по цене от 20 до 60 тысяч долларов США, а ракеты к ним, по информации издания, стоят 30 тысяч.

Ранее URA.RU сообщало, что США направили на Украину более 1800 противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заявили в Минобороны США.

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В Мексике у боевика заметили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin. Данный ПТРК поставляли США на Украину. Видеозапись об этом появилась в мексиканских СМИ. «На видеозаписи боевик в бронежилете с логотипом Los Escorpiones, ячейки „Картеля залива“, несет автомат АК-47 и американский ПТРК FGM-148 Javelin. Этот комплекс США поставляли на Украину», — пишут РИА Новости, ссылаясь на мексиканские СМИ. По данным издания, видео было снято предположительно 29 мая на шоссе в Матаморосе в штате Тамаулипас. США поставили на Украину по данным СМИ, тысячи комплексов Javelin, которые затем попали на черный рынок оружия. Комплексы продаются по цене от 20 до 60 тысяч долларов США, а ракеты к ним, по информации издания, стоят 30 тысяч. Ранее URA.RU сообщало, что США направили на Украину более 1800 противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заявили в Минобороны США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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