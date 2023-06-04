04 июня 2023
03 июня 2023

Пермского единоросса обвиняют в работе против партии

Единороссы в Осинском округе потребовали отставки местного секретаря Елены Белоусовой
© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган. , конференция единой россии, ер, единая росс
Краевое отделение партии проводит проверку Фото:

Осинский политсовет «Единой России» 5 июня выразил «вотум недоверия» секретарю местного отделения Елене Белоусовой и попросил краевой президиум поменять секретаря. Среди местных элит накопилось недовольство ее работой. Якобы на довыборах в апреле в одном из округов она даже помогала не единороссу Марине Сухоплюевой, а конкуренту-самовыдвиженцу Александру Устиновичу. Об этом рассказали источники в политэлитах региона.

«К работе Белоусовой в Осе — много претензий. Она часто ведет двойную игру. Мы не можем так рисковать накануне выборов президента и выборов в местную думу в 2024 году», — отмечает собеседник. По его словам, решение местного политсовета было направлено в реготделение партии. Только краевой президиум может принимать решения по отставкам и назначениям.

Секретарь краевого отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев заявил URA.RU, что ему известно о ситуации в Осе. Но оценку он даст позже, после проверки.

Еще один источник в Осе уверяет, что местные власти таким образом начали подготовку к выборам в думу, которые пройдут в 2024 году. Они не могут полностью подчинить себе Белоусову, которая, в первую очередь, ориентируется на позицию края. В местные элитные разборки не вникает. «Местные уже подыскали Белоусовой замену — выходца из структур „Лукойла“. Надеются, видимо, что в результате получат финансирование от нефтяников», — говорит источник.

Елена Белоусова отказалась от комментариев, сославшись на партийную дисциплину. Глава Осинского округа Алексей Григорьев не ответил на звонок корреспондента URA.RU

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Осинский политсовет «Единой России» 5 июня выразил «вотум недоверия» секретарю местного отделения Елене Белоусовой и попросил краевой президиум поменять секретаря. Среди местных элит накопилось недовольство ее работой. Якобы на довыборах в апреле в одном из округов она даже помогала не единороссу Марине Сухоплюевой, а конкуренту-самовыдвиженцу Александру Устиновичу. Об этом рассказали источники в политэлитах региона. «К работе Белоусовой в Осе — много претензий. Она часто ведет двойную игру. Мы не можем так рисковать накануне выборов президента и выборов в местную думу в 2024 году», — отмечает собеседник. По его словам, решение местного политсовета было направлено в реготделение партии. Только краевой президиум может принимать решения по отставкам и назначениям. Секретарь краевого отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев заявил URA.RU, что ему известно о ситуации в Осе. Но оценку он даст позже, после проверки. Еще один источник в Осе уверяет, что местные власти таким образом начали подготовку к выборам в думу, которые пройдут в 2024 году. Они не могут полностью подчинить себе Белоусову, которая, в первую очередь, ориентируется на позицию края. В местные элитные разборки не вникает. «Местные уже подыскали Белоусовой замену — выходца из структур „Лукойла“. Надеются, видимо, что в результате получат финансирование от нефтяников», — говорит источник. Елена Белоусова отказалась от комментариев, сославшись на партийную дисциплину. Глава Осинского округа Алексей Григорьев не ответил на звонок корреспондента URA.RU
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