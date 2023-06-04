Пермского единоросса обвиняют в работе против партии

Единороссы в Осинском округе потребовали отставки местного секретаря Елены Белоусовой

05 июня 2023 в 18:21 Размер текста - 17 +

Краевое отделение партии проводит проверку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Осинский политсовет «Единой России» 5 июня выразил «вотум недоверия» секретарю местного отделения Елене Белоусовой и попросил краевой президиум поменять секретаря. Среди местных элит накопилось недовольство ее работой. Якобы на довыборах в апреле в одном из округов она даже помогала не единороссу Марине Сухоплюевой, а конкуренту-самовыдвиженцу Александру Устиновичу. Об этом рассказали источники в политэлитах региона. «К работе Белоусовой в Осе — много претензий. Она часто ведет двойную игру. Мы не можем так рисковать накануне выборов президента и выборов в местную думу в 2024 году», — отмечает собеседник. По его словам, решение местного политсовета было направлено в реготделение партии. Только краевой президиум может принимать решения по отставкам и назначениям. Секретарь краевого отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев заявил URA.RU, что ему известно о ситуации в Осе. Но оценку он даст позже, после проверки. Еще один источник в Осе уверяет, что местные власти таким образом начали подготовку к выборам в думу, которые пройдут в 2024 году. Они не могут полностью подчинить себе Белоусову, которая, в первую очередь, ориентируется на позицию края. В местные элитные разборки не вникает. «Местные уже подыскали Белоусовой замену — выходца из структур „Лукойла“. Надеются, видимо, что в результате получат финансирование от нефтяников», — говорит источник. Елена Белоусова отказалась от комментариев, сославшись на партийную дисциплину. Глава Осинского округа Алексей Григорьев не ответил на звонок корреспондента URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Осинский политсовет «Единой России» 5 июня выразил «вотум недоверия» секретарю местного отделения Елене Белоусовой и попросил краевой президиум поменять секретаря. Среди местных элит накопилось недовольство ее работой. Якобы на довыборах в апреле в одном из округов она даже помогала не единороссу Марине Сухоплюевой, а конкуренту-самовыдвиженцу Александру Устиновичу. Об этом рассказали источники в политэлитах региона. «К работе Белоусовой в Осе — много претензий. Она часто ведет двойную игру. Мы не можем так рисковать накануне выборов президента и выборов в местную думу в 2024 году», — отмечает собеседник. По его словам, решение местного политсовета было направлено в реготделение партии. Только краевой президиум может принимать решения по отставкам и назначениям. Секретарь краевого отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев заявил URA.RU, что ему известно о ситуации в Осе. Но оценку он даст позже, после проверки. Еще один источник в Осе уверяет, что местные власти таким образом начали подготовку к выборам в думу, которые пройдут в 2024 году. Они не могут полностью подчинить себе Белоусову, которая, в первую очередь, ориентируется на позицию края. В местные элитные разборки не вникает. «Местные уже подыскали Белоусовой замену — выходца из структур „Лукойла“. Надеются, видимо, что в результате получат финансирование от нефтяников», — говорит источник. Елена Белоусова отказалась от комментариев, сославшись на партийную дисциплину. Глава Осинского округа Алексей Григорьев не ответил на звонок корреспондента URA.RU